Il peso politico di Eleanor Roosevelt

Quando nel 1933 Eleanor arriva alla Casa Bianca, ha alle spalle non solo la solida formazione propria di un’esponente dell’alta società(che comprende la scuola in Inghilterra da M.lle Marie Souvestre, insegnante cui sarà sempre riconoscente) e anni di attivismo e militanza nel Women’s Club di New York e nella Women’s Trade Union League, ma ha anche dalla sua una perfetta conoscenza delle dinamiche di partito che ha seguito da vicino lungo l’ascesa di Franklin e nelle diverse campagne elettorali.

I suoi primi atti da first lady segnano una svolta nella tradizione politica statunitense: istituisce una conferenza stampa settimanale destinata alle sole giornaliste; tiene ogni giorno una rubrica, My Day, che arriverà a essere pubblicata su 62 giornali, interviene con regolarità in programmi alla radio e (dal 1950) in tv.

Per certi versi, quello con il marito è quasi un “ticket”, nel senso che FDR, ricorda Baritono, le affida incarichi e responsabilità sapendo di poter contare sulla sua intelligenza e lungimiranza: è lei che viaggia per tutta l’America segnata dalla crisi economica e, più tardi, che porta la vicinanza delle istituzioni ai soldati al fronte in Gran Bretagna e nel Pacifico.

Nel 1940 c’è un evento “rivoluzionario”: Eleanor pronuncia un discorso alla Convention del Partito democratico, a Chicago. È la prima first lady a farlo, aprendo le strada a quella che è ormai una prassi consolidata. Nel corso di tutti questi anni, la sua agenda politica è andata definendosi in modo chiaro attorno ai temi che le sono cari, come i diritti dei lavoratori (in particolare delle lavoratrici: lei stessa è iscritta al sindacato), la costruzione di una rete di donne attive nella politica, le azioni contro la povertà, la questione razziale, un vero e proprio vulnus per quella che più tardi qualificherà come «la democrazia guida del mondo».

Le pagine sulla deflagrazione della situazione internazionale che sfocia nella guerra contro il nazismo si intrecciano con i tanti riferimenti alle politiche del New Deal, grazie alle quali Franklin Delano «per milioni di persone era l’America»: sono le parole di «The Nation» alla morte del presidente, il 12 aprile 1945.