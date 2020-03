Il petrolio a 20 dollari ferma le trivelle. Ecco perché è un rischio per tutti

Sono tagli forzati, effettuati in molti casi da compagnie Usa, che – se proseguiranno in modo diffuso e disordinato – rischiano di rovinare i giacimenti, gettando i semi per la prossima crisi energetica. Quando il mondo sarà guarito dalla pandemia, il petrolio protrebbe non bastare o comunque essere troppo caro per alimentare la ripresa senza contraccolpi.

Il mercato si muove in territori inesplorati. I prezzi negativi sono ormai una realtà per alcuni greggi, poco pregiati ed estratti in zone isolate, ad esempio nel Wyoming. Il Western Canada Select, riferimento delle oil sands, vale meno di 4 dollari, negli Usa lo shale oil delle Midlands è sceso sotto 12 dollari e alune società di oleodotti (tra cui Plains All America, secondo Bloomberg) hanno esortato le compagnie a fermare la produzione: non si sa più dove mettere il greggio.

In tutto il mondo è già stata annunciata la chiusura a bocca di pozzo di almeno 900mila barili al giorno di produzione secondo Goldman Sachs, che prevede si possa arrivare a una riduzione dell’offerta di 5 milioni di barili al giorno: impossibile stimare quanti giacimenti chiuderanno, afferma la banca, ma il fenomeno «probabilmente è destinato ad alterare in modo permanente l’industria e la geopolitica dell’energia».

Anche sul mercato dei futures le quotazioni del barile scendono ormai senza freni. Il Wti è crollato fino a 19,85 dollari, il Brent ha subito ribassi superiori al 12%, toccando quota 21,69 dollari, in entrambi i casi il minimo da febbraio 2002.

C’è un forte incentivo economico a mettere da parte il greggio in attesa di tempi migliori. Il Brent ormai è in supercontango: un barile per consegna tra 12 mesi vale oltre 13 dollari in più rispetto a uno per pronta consegna, uno spread ancora più ampio di quello che nel 2008-2009 aveva incoraggiato l’accumulo di scorte ovunque, anche a bordo di petroliere.