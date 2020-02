Il petrolio corre, ma i tagli Opec Plus restano incerti

Lo stesso Novak aveva addirittura emesso un comunicato stampa, martedì 11, per ribadire che sul mercato «la situazione rimane estremamente incerta» e che la Russia sta ancora valutando le scelte che è opportuno compiere».

Il bollettino mensile dell’Opec ha intanto confermato la necessità di tagli supplementari, proprio dell’entità di cui la coalizione sta discutendo.https://www.ilsole24ore.com/art/petrolio-russia-resiste-nuovi-tagli-produzione-ACDn1fHB Il coronavirus per ora ha indotto l’Opec a ridurre le stime sulla domanda di appena 230mila barili al giorno su base annua: poco rispetto all’impatto di 310mila bg previsto dall’Eia (e agli scenari ancora più neri dipinti da alcuni analisti).

Ma l’Organizzazione degli esportatori di greggio – che a gennaio ha estratto solo 28,86 milioni di bg, 510mila in meno rispetto a dicembre – calcola di dover chiudere ulteriormente i rubinetti: bisogna togliere di mezzo 570mila bg nel secondo trimestre, se si vuole evitare un accumulo di scorte.

Il comitato tecnico dell’Opec Plus stimava necessario un taglio extra di 600mila bg tra aprile e giugno, in aggiunta a quello di 2,1 mbg già in vigore, che raccomandava di estendere fino a fine anno. Il vertice della coalizione, fissato per il 5-6 marzo, è omai dietro l’angolo.