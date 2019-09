Il petrolio dimentica l’attacco saudita: rialzo di prezzo già rientrato Per il mercato è come se in Arabia Saudita non fosse successo nulla: il Brent scambia a meno di 62 dollari al barile, meno di quanto valesse prima dell’attacco contro gli impianti Aramco. Riad è riuscita ad essere così rassicurante che gli hedge funds – proprio nei giorni dell’emergenza – hanno addirittura ridotto l’esposizione rialzista. Eppure... di Sissi Bellomo

Per il mercato del petrolio è come se in Arabia Saudita nulla fosse accaduto: il greggio scambia a quotazioni addirittura più basse rispetto a quelle di prima degli attacchi contro gli impianti Aramco, sotto 62 dollari al barile nel caso del Brent.

Dieci giorni di tempo sono bastati a Riad per spegnere ogni timore, attraverso un’abile campagna di comunicazione che è culminata ieri nel rumor secondo cui la «capacità di produzione» del regno avrebbe già raggiunto 11,3 milioni di barili al giorno, su un totale di 12 mbg che i sauditi insistono – a dispetto dell’evidenza di gravi danni – di poter recuperare a fine novembre.

Fonti del Sole 24 Ore e di alcune importanti testate straniere sostengono che ci vorranno parecchi mesi per sostituire gli impianti messi fuori uso dai missili. E un’ulteriore indiscrezione (raccolta ieri dalla Reuters e confermata al Sole) vuole Riad a caccia di denaro, forse per pagare il costo ingente delle riparazioni: Saudi Aramco starebbe sondando le banche per un’operazione di project finance da un miliardo di dollari.

La compagnia – che ieri ha ricevuto a Dhahran un centinaio di banchieri e analisti di mezzo mondo per una serie di incontri preparatori alla quotazione in borsa – ha invece fatto filtrare un ennesimo trionfale aggiornamento: il giacimento di Khurais è già tornato a produrre 1,3 mbg (su 1,5 mbg), Abqaiq processa 4,9 mbg di greggio, in attesa di salire a 5,5 mbg.

Sul prezzo del petrolio pesano diversi fattori ribassisti: un ritorno di pessimismo sulle trattative Usa-Cina, timori per la domanda (che sta frenando parecchio soprattutto in India, il Paese che più ne trainava la crescita) e un ulteriore aumento delle scorte di greggio Usa (+2,4 mb la settimana scorsa per l’Eia, quasi tutte a Cushing, dove dopo tre mesi si è interrotto il deflusso favorito da nuovi oleodotti).