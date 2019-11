Il petrolio è alle stelle sul mercato fisico. E le raffinerie ora soffrono

Raffinerie in crisi

Il risultato è che rifornirsi di petrolio è diventato carissimo per le raffinerie. Una situazione aggravata dalla debolezza dei consumi finali di carburante, che in molte aree geografiche (soprattutto in Europa e in Asia, ma non solo) ha spinto i margini di lavorazione in negativo.

Molti impianti per evitare perdite stanno rallentando il passo: un fenomeno che avrebbe già ridotto la domanda di greggio di 300mila barili al giorno secondo Energy Aspects, che vede difficoltà in particolare in Italia e in Francia, ma anche nel Nord Europa, a Singapore, in Corea del Sud e in alcune parti dell’America Latina.

Persino gli Usa, dove il petrolio è abbondante e a buon mercato, non sono immuni da difficoltà. Quest’anno le raffinerie americane hanno diminuito dell’1,8% le lavorazioni, in risposta a consumi in calo sul mercato domestico (-1% nei primi otto mesi dell’anno) ed esportazioni di carburanti ridotte.

Per approfondire:

● L’Opec ora intravvede il tramonto del petrolio

● Petrolio, Opec e Russia valutano ulteriori tagli produttivi

● «Voglio il Brasile nell’Opec». L’ultima follia di Bolsonaro

@SissiBellomo