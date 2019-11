Il petrolio degli Emirati arabi va in Borsa per sfidare Brent e Wti di Sissi Bellomo

(EPA)

Mentre Saudi Aramco si avvicina al traguardo dell’Ipo, l’industria del petrolio mediorientale sta vivendo un’altra rivoluzione: quella del trading. Abu Dhabi, uno degli Emirati arabi uniti, tra pochi mesi terrà a battesimo una nuova borsa per lo scambio di futures sul greggio, che ha tutte le carte in regola per affermare il Murban come benchmark globale accanto al Brent e al Wti.

Le basi per il successo ci sono. Sarà infatti l’InterContinental Exchange (Ice) a gestire il listino e la liquidità è garantita fin d’ora da un nutrito gruppo di partner internazionali, che comprende tre Major occidentali – Bp, Royal Dutch Shell e Total –, la cinese Petrochina (Cnpc) e il colosso olandese del trading petrolifero Vitol. Sono della partita anche le giapponesi Inpex e Jxtg Holdings, la thailandese Ptt e la società di raffinazione sudcoreana GS Caltex.

Il ruolo del Cane a sei zampe

Eni per ora non c’è. Ma San Donato – nell’ambito di un generale rafforzamento delle attività ad Abu Dhabi – ha comunque assunto un ruolo chiave nel piano che ridisegna le strategie commerciali dell’emirato, rilevando il 20% di Adnoc Global Trading : neonata società costituita per disintermediare la vendita dei prodotti raffinati da Fujairah, sul Golfo Persico (l’austriaca Omv ha il 10%).

L’Arabia Saudita aveva fatto la stessa identica mossa nel 2012, partendo proprio da Fujairah, e oggi Aramco Trading Company (Atc), il braccio commerciale di Saudi Aramco, è un attore di primo piano sul mercato fisico del petrolio, con trading desk a Londra e Singapore che ogni giorno scambiano 4,5 milioni di barili (non solo sauditi) tra greggio e derivati, con l’obiettivo di arrivare entro il 2022 a 6 mbg: un volume che sarebbe inferiore solo a quello di Vitol.

Leggi britanniche , clearing europeo

La nuova borsa, Ice Futures Abu Dhabi (Ifad), sarà inaugurata nella prima metà del 2020 e farà parte dell’Abu Dhabi Global Market: distretto finanziario aperto agli operatori internazionali, in cui è in vigore la common law britannica. Il clearing sarà affidato a Ice Clear Europe, la stessa stanza di compensazione utilizzata per i contratti Ice su Brent e Wti, nonché per l’Ice (Platts) Dubai e l’Ice Low Sulfur Gasoil. I clienti potranno quindi compensare i margini per varie posizioni.