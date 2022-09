Il petrolio resta scarso: le ragioni di una nuova possibile fiammata del prezzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mentre proseguono le convulsioni del mercato del gas europeo, quello del petrolio continua a beneficiare di una relativa tregua: il prezzo del West Texas Intermediate (WTI) USA è a 82 $ al barile, ai minimi dai picchi di 120 $ registrati a giugno, mentre il Brent di origine nord-europea è in lieve rimbalzo a 88 $, con un impatto evidente sui prezzi dei carburanti alla pompa. Gran parte del merito di questa riduzione della pressione dei prezzi a livello globale va attribuita al rilascio di oltre 80 milioni di barili di greggio dalle riserve strategiche nazionali USA (il 17% delle giacenze), che ha consentito di accrescere l'offerta giornaliera di quasi 1 milione di barili negli ultimi 3 mesi. Il rallentamento della congiuntura economica internazionale ha fatto il resto.

Il successo dell'iniziativa USA ha innalzato inevitabilmente la tensione con i Paesi produttori. Solo pochi giorni fa l'OPEC+ (il cartello dei principali produttori allargato alla Russia) ha deliberato una riduzione della produzione globale di circa 100.000 barili al giorno (b/g). De facto la misura non ha effetti concreti, ma annulla la decisione presa solo 2 mesi fa di effettuare un aumento simbolico in risposta alle richieste del presidente USA Biden in visita ufficiale in Arabia Saudita.Si tratta quindi di un chiaro messaggio politico agli USA: l'OPEC non è disposta a tollerare ulteriori interventi di manipolazione del prezzo del petrolio e risponderà con tagli alla produzione di carattere ritorsivo. La decisione dimostra inoltre il rinnovato peso dell'Arabia Saudita all'interno del cartello come unico vero swing producer in grado di intervenire significativamente sulla produzione, che è attualmente attestata a 98 milioni di b/g, vicina ai massimi assoluti di 102 milioni di b/g raggiunti a fine 2018.



I mutamenti strutturali post-pandemia del mercato petrolifero e la staffetta Usa-Arabia Saudita

I dati in Figura 1 consentono di visualizzare distintamente il cambio strutturale avvenuto nell'offerta petrolifera dopo il grande crash pandemico del 2020. Nel decennio precedente, la crescita della produzione era stata trainata dal boom dello shale oil USA (barre gialle), che aveva consentito di espandere l'offerta per oltre 12 milioni di b/g, mentre la produzione saudita (barre azzurre) era rimasta grosso modo costante, o addirittura in riduzione.

Nella fase di ripresa post-pandemica, i tassi di crescita dello shale americano si sono mostrati assai contenuti, per via delle condizioni finanziarie più restrittive e per gli alti costi del fracking. Lo shale oil infatti è per definizione un petrolio “pesante”, da sottoporre ad una elaborata procedura di raffinazione (il c.d. hydrocracking) che richiede la combustione di elevate quantità di gas naturale. Di conseguenza se il prezzo del gas cresce a dismisura rispetto al prezzo dello shale oil come sta accadendo, i costi di produzione possono superare i benefici derivanti dall'aumento (più limitato) del prezzo di vendita e non c'è convenienza ad aumentare la produzione.

Di conseguenza l'Arabia Saudita e la Russia hanno sostituito gli USA come Paesi leader nell'espansione dell'offerta, recuperando quel peso politico che si era indebolito durante la lunga fase espansiva del petrolio made in USA. Negli ultimi mesi, con il progressivo dispiegarsi delle sanzioni occidentali alla Russia, i sauditi sono diventati i dominus incontrastati del mercato, beneficiando di una rinnovata posizione monopolistica. Gli sceicchi non son apparsi tuttavia propensi ad assecondare una crescita significativa dell'offerta, per via della progressione dei negoziati nucleari ONU-Iran che riporterebbero oltre 1 milione di b/g sul mercato ed il disinteresse strategico USA al conflitto saudita in Yemen.



Il surplus di capacità produttiva è più basso di quanto sembra

L'Agenzia Internazionale per l'Energia (International Energy Agency, IEA) prevede di conseguenza una stabilizzazione del surplus di capacità produttiva dell'OPEC (cioè il massimo incremento di produzione teoricamente ottenibile da riserve note o facilmente raggiungibili, vedi Figura 2) intorno ai 2,7 milioni di barili al giorno, anche se è utile notare come questo valore sia stato rivisto costantemente al ribasso negli ultimi mesi per oltre 2 milioni di b/g.