Il petrolio rimbalza grazie a Trump e Cina Impennata di oltre il 10% delle quotazioni dopo che il presidente Usa ha previsto un accordo a breve tra produttori e la Cina intende aumentare le riserve

Le depresse quotazioni del petrolio registrano una fiammata al rialzo di oltre il 10% sulla scia delle dichiarazioni di Donald Trump, secondo cui Arabia Saudita e Russia sarebbero vicine a raggiungere un accordo in grado di mettere fine alla guerra dei prezzi in corso che sta avendo un forte impatto negativo sull’industria petrolifera statunitense. Inoltre è emerso che la Cina ha deciso di cogliere l’occasione del calo delle quotazioni per irrobustire le sue riserve petrolifere, il che dovrebbe ravvivare la domanda.

I future sul Brent sono balzati fin del 12% oltre i 27 dollari e un rimbalzo quasi analogo oltre quota 22 ha interessato contratti a termine sul greggio americano West Texas Intermediate.



Trump e i petrolieri

Il presidente americano ha reso noto di aver parlato di recente con i leader di entrambi i Paesi produttori e di attendersi una intesa “entro pochi giorni”.



Trump intende incontrarsi venerdì alla Casa Bianca con alti esponenti dell’industria petrolifera statunitense, con i quali discuterà una serie di possibilità di supporto al settore, pesantemente colpito dal crollo dei prezzi verificatosi non solo per i mancati tagli alla produzione Opec seguiti all’indisponibilità russa a fare altrettanto, ma per il calo della domanda connesso alla pandemia globale che ha frenato le attività industriali e i consumi nei trasporti.

Lo stesso presidente russo Vladimir Putin ieri ha sottolineato che sia i produttori sia i consumatori dovrebbero cercare di trovare una soluzione di fronte a una situazione tanto difficile sui mercati petroliferi internazionali.