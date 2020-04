Il petrolio scotta per il G20, ma gli Usa appoggiano i tagli

Perché Trump non vuole il crollo del petrolio

È comunque un risultato storico: gli Usa dello shale oil schierati a fianco di Russia e Arabia Saudita per difendere l’industria del petrolio . Ma l’inedita alleanza non è ancora riuscita a raggiungere tutti gli obiettivi sperati.

Il G20 Energia, organizzato d’urgenza all’indomani del vertice Opec Plus, è stato la classica montagna che ha partorito un topolino. Le maggiori potenze economiche del Pianeta non solo avrebbero dovuto ufficializzare un taglio globale della produzione di greggio, ma anche sancire forme di collaborazione dei Paesi consumatori: ad esempio piani di accumulo di riserve strategiche, per ritirare dal mercato i barili in eccesso.

Il piano è riuscito solo in parte. La discussione in seno al G20 si è protratta per nove ore, durante le quali sono trapelate indiscrezioni sulle resistenze della Ue – restia ad appoggiare misure di salvataggio del petrolio – e sui “capricci” del Messico: i sauditi, a quanto pare, non trovano accettabile che siano gli Usa ad effettuare una parte dei tagli per conto di un Paese dell’Opec Plus, come aveva offerto Donald Trump.

Il comunicato finale – pubblicato nel cuore della notte, ore dopo la conclusione della lunghissima videoconferenza – è quanto di più generico ci si potesse aspettare. Le parole «produzione» e «scorte» non compaiono nemmeno una volta nel testo.

Addirittura è il «petrolio» a non essere mai menzionato. Riconoscendo le sfide poste dal coronavirus, il G20 si limita ad affermare l’impegno a «prendere tutte le misure necessarie e immediate per assicurare la stabilità del mercato dell’energia» in questo «periodo di emergenza internazionale senza precedenti».