Il petrolio si impenna, Riad e gli Usa annunciano tagli di produzione

Le misure contro il coronavirus hanno provocato una contrazione della domanda petrolifera senza precedenti nella storia: i consumi globali in questi giorni sono ridotti di un quarto. La capienza degli stoccaggi si sta pericolosamente riducendo: secondo IHS Markit quella in terraferma di questo passo sarà esaurita entro giugno.

In mare ci sono già almeno 80 milioni di barili di greggio custoditi a bordo di petroliere, nonostante i noli marittimi siano alle stelle, oltre 200mila dollari al giorno per le Vlcc. E in Nord America gli operatori stanno affittando anche treni cisterna per conservare il greggio che non trova acquirenti.

La Cina sta comprando a man bassa, approfittando dei prezzi bassi, per accrescere le sue riserve strategiche. Ma non basta. E persino i sauditi stanno faticando a piazzare sul mercato i barili extra.

In India, dove il governo ha decretato il lockdown per 1,3 miliardi di persone, diverse compagnie (tra cui Ioc e Hindustan) avrebbero dichiarato lo stato di forza maggiore per respingere carichi di greggio provenienti da Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi e Iraq, riferisce la stampa locale.