Il pianeta fa i conti con la siccità: costi da 120 miliardi $ in 20 anni

E non si tratta solo di un problema di salute. La siccità colpisce duramente anche l'economia: in meno di 20 anni ha causato nel mondo perdite per oltre 120 miliardi di dollari.

Guardando al futuro, il numero di individui minacciati è destinato a crescere. Il rapporto della United Nations Convention to Combat Desertification prevede che per la metà del secolo il problema potrebbe colpire più di tre quarti della popolazione mondiale e che entro il 2030 circa 700 milioni di persone nel mondo potrebbero diventare rifugiati climatici a causa della siccità.

Unica soluzione: utilizzare con saggezza le risorse idriche che abbiamo, senza sprecarle. Un’indicazione che per ora non è presa abbastanza sul serio da nessuno, in primis dagli acquedotti italiani, che perdono il 42% dell’oro blu immesso in rete. Ma nemmeno dalle famiglie: con 220 litri al giorno per abitante (e punte oltre i 230 litri nelle città), gli italiani sono i più spreconi fra gli europei, dove la media ruota intorno ai 125 litri (dato Eureau).

L’agricoltura non è da meno nella classifica degli spreconi. Il rapporto tra superficie irrigabile e irrigata, secondo Eurostat, in Italia è superiore persino a quello della Spagna, che ha una superficie agricola superiore e soffre di maggiore siccità.

Per di più l’intensità d’irrigazione in Italia sta crescendo: una tendenza che rischia di diventare un circolo vizioso, man mano che la siccità aumenta.In un contesto così complicato, anche gli interventi mirati possono fare la differenza, come ad esempio il progetto “Acqua nelle nostre mani”, che sfida la siccità attraverso azioni concrete sul territorio per iniziativa di Finish, con il supporto del Future Food Institute.