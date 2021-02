Il piano dei 5 Stelle per la rete unica: «Fusione diretta Tim-OF, guida a Cdp» L'ex sottosegretario Riccardo Fraccaro: «Operazione attraverso il concambio azionario» - «Una lista di Cassa per il cda Tim: lo Stato non lasci mano libera a Vivendi» di Antonella Olivieri

Riccardo Fraccaro ha appena dismesso l’incarico di sottosegretario alla presidenza del Consiglio che ricopriva nel Governo Conte per tornare nelle fila dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Ma il progetto rete unica - che è rimasto incompiuto - resta per gli esponenti del movimento un obiettivo da perseguire. Fraccaro spiega come, dal suo punto di vista, con un finale inedito: il riassetto di Telecom.

Perché avete preso posizione sul fatto che Cdp debba essere rappresentata nel consiglio Telecom...