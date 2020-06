Il piano di Arcelor Mittal: 3.300 esuberi e rinvio su Altoforno 5

Patuanelli pessimista: piano non in linea con quanto discusso

Patuanelli è pessimista: «Do ormai per scontato che arriverà un piano che non è assolutamente in linea con quanto abbiamo discusso per mesi fino a marzo e con quanto si aspetta il governo», ammette. A non avere fiducia in Mittal c'è anche l'indotto. La ditta d'appalto Ferplast ha ritirato i lavoratori dallo stabilimento siderurgico di Taranto. Si tratta di un'azienda con oltre 200 addetti tra contratto a termine e a tempo indeterminato, lamentando una «situazione insostenibile» che riguarda i pagamenti: «Hanno promesso un acconto che non è mai arrivato».

Patuanelli, uno dei ministri di punta del M5S non nasconde che preferirebbe avere le mani libere sull'Ilva di Taranto per mettere a punto il suo piano nazionale strategico dell'acciaio, annunciato nei giorni scorsi, una piano che porti tutta la filiera a una rivoluzione eco-sostenibile, già intrapresa da altre acciaierie come Arvedi. La società data come possibile acquirente delle acciaierie di Terni oggi ha comprato una pagina pubblicitaria per dire che «all'Acciaieria Arvedi le Istituzioni, controllano, verificano, e certificano il rispetto della qualità ambientale nella produzione».