Il piano di Banca Ifis: pronti 470 milioni per sostenere le Pmi

L’obiettivo è espandere in questa area geografica anche i servizi offerti nella consulenza alle imprese per operazioni di finanzia straordinaria e finanza strutturata, come le fusioni e acquisizioni, attività che arrivano in dote dall’acquisizione della milanese Interbanca di alcuni anni fa. Nel Nord-Est è già attivo un network di 250 collaboratori e professionisti su questo fronte, mentre il team di advisory conta circa 10 professionisti ed è attivo da Milano. Il focus resta comunque sulle attività di M&A delle imprese del Nord-Est.

Alla base del nuovo modello di banca in via di esecuzione nel Triveneto, c’è il forte radicamento che l’istituto ha con la clientela corporate. Il gruppo guidato da Colombini, come annunciato, prevede di assumere 190 persone in tutto il territorio nazionale, nell’arco del piano. Intanto è stato già iniziato il «recruiting».

Una parte importante di queste assunzioni sarà, appunto, nel Nord-Est: in particolare sul tavolo c’è già la ricerca di 10 gestori per le relazioni con la clientela corporate.

Il target è espandersi in quest’area, anche sfruttando il vuoto lasciato dagli eventi che hanno portato alla liquidazione di Veneto Banca e di Popolare di Vicenza, inglobate dal gruppo Intesa Sanpaolo.

Secondo l’amministratore delegato Colombini, nella regione «si è creato un vuoto che noi pensiamo di poter riempire sulla fascia più avanzata della clientela».