Il piano Bapr per crescere nella Sicilia occidentale

La prossima apertura è attesa tra qualche mese a Cefalù, in provincia di Palermo. Ed è solo la prima tappa di un programma di sviluppo nella Sicilia occidentale da parte di Bapr, la Banca agricola popolare di Ragusa, che nei prossimi due anni punta a crescere ancora sul fronte occidentale dell'Isola. Oggi la Banca conta su 17mila soci, 800 dipendenti e 88 filiali.Un piano, quello varato dall'amministratore delegato e direttore generale di Bapr Saverio Continella, che punta a caratterizzare sempre di più lo storico istituto bancario del ragusano come banca dei territori: «Continuiamo – spiega Continella – a svolgere il ruolo di Banca dei territori con un'immutata ed innovata presenza territoriale. Non prevediamo alcuna chiusura delle nostre filiali, ma una loro evoluzione relazionale verso un modello consulenziale». Un modello che fa il paio con la scelta di investire e crescere sempre di più sul fronte digitale. Lo sguardo dell'istituto ragusano è comunque rivolto all'intero Mezzogiorno: «Vivere il valore dei territori significa avere il coraggio di investire e supportarli anche dove le fragilità economiche sono ancora evidenti – dice ancora Continella –. Le banche sono i primi attori della propulsione economica dei territori, favorendo l'accesso al credito a famiglie e imprese, con il diretto sostegno ai consumi e agli investimenti, contrastando la desertificazione bancaria, finanziaria ed economica. Tutto questo è possibile grazie al mantenimento della biodiversità del sistema finanziario del Mezzogiorno. La nostra presenza geografica nel Mezzogiorno è la traduzione economica, sociale e relazionale di ciò che significa supportare e generare valore per i territori». Una direzione, quella impressa dalla governance della banca (presidente è Arturo Schininà) che ha già dato segnali concreti sul piano dei risultati di bilancio: la banca ha registrato nel 2022 un risultato netto pari a 22,7 milioni, considerato il migliore degli ultimi dieci anni, una crescita degli interessi netti con un incremento del 14,7% rispetto al 2021, un incremento strutturale del margine primario (la crescita è stata del 10,9% rispetto al 2021), un costo del credito più che dimezzato rispetto al 2021 e una riduzione di 37,6 milioni di deteriorati netti (-30,3% rispetto al 2021). L'ultima assemblea, cui hanno partecipato quasi 3.000 soci, ha deliberato tra le altre cose la distribuzione ai titolari di azioni ordinarie, a titolo di dividendi straordinari, di riserve disponibili per complessivi dieci milioni con pagamento la cui esigibilità è differita alla data del 24 ottobre 2023, quale data stacco dividendo, e del 26 ottobre 2023, quale data valuta di pagamento. «Con tale erogazione straordinaria – spiegano dalla banca – , il monte dividendi complessivo arriva a 21,4 milioni, il più alto della storia della Banca (con un incremento dell' 8,5% rispetto al 2022)».Intanto nei giorni scorsi La Bapr ha chiuso un accordo con Gruppo Helvetia Italia e Yolo, uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano con «con l’obiettivo di soddisfare le nuove esigenze in ambito bancassicurazione, alla luce delle evoluzioni che le nuove tecnologie digitali hanno impresso». Dall’area riservata del proprio Internet Banking, i clienti della Banca agricola popolare di Ragusa potranno sottoscrivere, quale primo prodotto per il momento disponibile, “A spasso con Chiara”, una soluzione multirischio per la protezione degli animali domestici, grazie anche al dispositivo Kippy Vita per la localizzazione e il monitoraggio degli amici a quattro zampe, messa a disposizione dal Gruppo Helvetia Italia tramite la piattaforma di Yolo.