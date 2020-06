Il piano Colao a Palazzo Chigi: cantieri e incentivi a chi rientra Cento schede per venti obiettivi con cronoprogramma. Per le infrastrutture un progetto di opere strategiche e un «presidio di esecuzione»: sovrapposizioni ampie con il Dl semplificazioni di Barbara Fiammeri

Cento schede per venti obiettivi con cronoprogramma. Per le infrastrutture un progetto di opere strategiche e un «presidio di esecuzione»: sovrapposizioni ampie con il Dl semplificazioni

Il 6 giugno Vittorio Colao è rientrato in Italia per un incontro «personale» a Milano ma subito dopo è ripartito per Roma, proprio nel giorno in cui era stato annunciato l’invio a Palazzo Chigi del documento conclusivo della task force per la ripartenza guidata dall’ex ad di Vodafone. Al momento non risulta alcun appuntamento in agenda con il premier Giuseppe Conte ma il faccia a faccia non è da escludere.

Anche perché il documento, contenente un centinaio di progetti per 20 obiettivi, partorito dal comitato di esperti è il prodotto di una serie di confronti non solo con singoli esponenti del Governo ma anche con manager e rappresentanti di categorie dai quali sono arrivati assieme alle segnalazioni delle principali criticità anche suggerimenti.

Di qui l’indicazione dei tempi per la messa a terra delle singole misure che vengono evidenziate dal piano di Colao. A partire dall’individuazione delle infrastrutture di «interesse nazionale» per le quali deve essere introdotta una procedura ad hoc, attraverso l’introduzione di un «presidio di esecuzione» che consenta lo snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere. Vale per quelle materiali (a partire dall’estensione dell’Alta velocità senza escludere il Ponte sullo Stretto) ma anche e a maggior ragione per la digitalizzazione dell’intero territorio nazionale.

Contemporanemente vanno rafforzati e accelerati gli investimenti per potenziare la green economy così come gli incentivi per facilitare il reshoring, il rientro delle imprese che hanno preferito andare a produrre all’estero e che bisogna invogliare a tornare attraverso aiuti fiscali e non solo. Non manca poi un’attenzione agli interventi a sostegno dell’occupazione femminile, che è stata quella più colpita, in termini di perdita di posti di lavoro, dal coronavirus.

Resta da capire però il punto di caduta: quanto del lavoro del team di Colao sarà utilizzato dal Governo. Sono passati appena due mesi da quando Conte lo investì del ruolo di capo della Task force per individuare le ricette per superare la recessione provocata da Covid-19. Il rapporto tra il premier e il manager residente a Londra non è mai decollato. Forse anche per le voci che indicavano Colao tra i possibili candidati alla sostituzione dell’avvocato del popolo. Fatto sta che a questo punto il documento finale della task force - per dirla con Conte - sarà solo uno dei «contributi» sul tavolo di Palazzo Chigi e comunque non sarà di certo la scaletta degli Stati generali annunciati dal premier che dovrebbero tenersi tra 10 e 11 giugno.