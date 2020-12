Il piano digitale di Bruxelles non è abbastanza ambizioso Per promuovere benessere e prosperità, i responsabili delle decisioni dell’Ue dovranno spingersi al di là dei confini dei mercati digitali di Mario Mariniello

Tra pochi giorni la Commissione europea pubblicherà la sua proposta per affrontare il problema dell'eccessivo potere nei mercati digitali. L’azzeramento del settore digitale ha poco senso dal punto di vista economico: nuovi limiti alla leva delle Big Tech non daranno all’economia europea il dinamismo di cui ha bisogno per favorire lo sviluppo tecnologico.

Che siate la madre di un adolescente, un imprenditore o un lavoratore, è probabile che non vi siate mai sentiti più impotenti nello spazio digitale. La maggior parte, se non la totalità, della nostra attività online si svolge su grandi piattaforme, i “guardiani” di ciò che accade al di là dei nostri schermi. Che vi piaccia o no, il prezzo del boicottaggio di queste piattaforme è troppo alto. Scivolare nella seconda pagina dei risultati di una ricerca su Google può rovinare un’azienda a conduzione familiare. Cancellate WhatsApp dal vostro telefono e potreste non sapere mai cosa gli altri genitori hanno intenzione di dire al direttore della scuola di vostro figlio. Le persone in cerca di lavoro sanno che i loro profili sui social media saranno controllati dai loro datori di lavoro.



La Commissione è preoccupata che i gatekeeper online stiano diventando arbitri del destino dei singoli e che la società ne sosterrà i costi se il loro potere rimarrà incontrollato. Il suo piano per affrontare questo problema comprenderà il Digital Services Act e il Digital Market Act. Le proposte rimodelleranno i confini della responsabilità delle piattaforme online, proibiranno le pratiche dei gatekeeper garantendo loro un vantaggio sleale, come l’utilizzo dei dati dei concorrenti, e proporranno nuovi poteri per identificare i fallimenti nei mercati digitali. La cosa non è semplice: limitare la raccolta di dati o la capacità delle piattaforme di promuovere i propri servizi (autopreferenziazione) potrebbe rendere Amazon e Google meno utili ai loro utenti. Allo stesso modo, una maggiore interoperabilità e portabilità dei dati può aumentare i rischi per la privacy. Ma, c’è il merito di abbracciare un po’ di incertezza e di accettare che il nuovo framework potrebbe aver bisogno di essere adattato in futuro. Questo salto di fiducia politico è atteso da tempo. Tuttavia, la decisione di limitare l’azione al dominio digitale è una scelta politica che può essere considerata sbagliata fin dall’inizio.

L’estate scorsa, quando ha cercato di ottenere il feedback delle parti interessate su possibili nuovi poteri antitrust, la Commissione ha chiesto se proporre un approccio ampio e orizzontale, affrontando i potenziali problemi in qualsiasi settore dell’economia. Contro il parere di autorevoli esponenti del mondo accademico, la Commissione è pronta a optare per una soluzione annacquata: le autorità antitrust saranno in grado di indagare solo sui mercati digitali (e non saranno in grado di proporre rimedi quando verranno individuati i problemi). Ciò è ancora più frustrante quando si sa che i poteri d’indagine e i rimedi antitrust intersettoriali si sono già dimostrati utili in alcuni Paesi. Il Regno Unito, ad esempio, ha utilizzato strumenti simili per ridurre la probabilità di una collusione tacita nell’industria del cemento, favorire l’ingresso nei mercati del trasporto aereo e aumentare la trasparenza a favore della concorrenza ospedaliera, abbassando i prezzi sia per le procedure ospedaliere che per quelle ambulatoriali.

La scelta della Commissione non è gradita. In primo luogo, renderà difficile l’attuazione. Con un’infrastruttura digitale così pervasiva, definire cosa è digitale e cosa non lo è è un compito gravoso e soggettivo. Ciò aumenterà l’incertezza normativa e renderà meno attraenti gli investimenti a lungo termine in Europa.

La seconda ragione è geopolitica. Con un nuovo presidente americano, l’Ue vorrà ricostruire i ponti bruciati. Aree come la tassazione digitale o il trasferimento di dati rimarranno controverse, ma varrà la pena di lottare per questo. Una nuova regolamentazione su misura per il mercato digitale è un obiettivo troppo facile: ci si può legittimamente chiedere perché i legislatori dell’Ue considerino eccessivo il potere di mercato solo quando i mercati sono dominati dalle aziende americane.