Il piano del governo per salvare la Popolare di Bari/Fino a 900 milioni per il 2020 per rafforzare il patrimonio della banca

Il Governo M5S-Pd-IV-LeU mette sul piatto del salvataggio della Popolare di Bari per il solo 2020 «fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro», si legge nel provvedimento. Si tratta di contributi in conto capitale interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale.