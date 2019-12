Il piano del Governo per salvare la Popolare di Bari/Le risorse da Invitalia alla Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale

(IMAGOECONOMICA)

Le risorse vengono assegnate a Invitalia. L'Agenzia nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa detenuta al 100% dal ministero dell'Economia, girerà i 900 milioni al Mediocredito Centrale, che a sua volta contribuirà a rafforzare le capacità patrimoniali e finanziarie della Popolare di Bari. Poiché l'operazione si realizza tramite Invitalia, società inserita nel settore delle amministrazioni pubbliche, il salvataggio «ha effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno». Nei giorni scorsi è stato ipotizzato un coinvolgimento di Invitalia anche nel dossier per il rilancio dell'ex Ilva.