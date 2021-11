Il piano Kkr per Telecom: un “modello Terna” per la rete

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sul tavolo del cda di Telecom alle 15 del 21 novembre ci sarà la lettera del fondo americano Kkr, già presente in FiberCop (la rete secondaria ancora prevalentemente in rame) col 37,5%. Non una vera e propria offerta ma la richiesta di parlare di un progetto al quale il fondo ha lavorato negli ultimi mesi e che, se andrà avanti, cambierà per sempre volto all'incumbent nazionale delle telecomuncazioni.



A quanto risulta, il piano è centrato sullo scorporo della rete per offrirla “a termine” alla...