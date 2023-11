Il «Piano del mare», un settore decisivo per lo sviluppo

A tal fine, è stato costituito il Tavolo consultivo confederale dell’Economia del mare che, nel maggio 2022, ha presentato «Progetto Mare: La competitività dell’economia del mare in una prospettiva di sviluppo del Paese e di autonomia strategica europea». Un lavoro che ha visto coinvolto tutto il sistema e in cui sono state elaborate proposte di policy e misure specifiche di intervento.

Confindustria aveva inoltre sostenuto con convinzione la necessità di prevedere un ministero del Mare, apprezzandone di conseguenza la costituzione insieme poi a quella del Comitato interministeriale per le politiche del mare (Cipom). Con questo organismo, in particolare, è stata attivata una collaborazione molto efficace, con diversi incontri e audizioni, al fine di sviluppare congiuntamente le linee di politica industriale per il settore mare e di portare in cima alla roadmap gli ambiti più rilevanti, con il valore aggiunto del confronto con gli stakeholder di riferimento del comparto.

In questo modo Confindustria ha avuto la possibilità di concorrre all’adozione delle linee strategiche di intervento contenute nel Piano mare.

Mi riferisco in particolare alla tematica dei dragaggi, in cui il Piano conferma la richiesta dell’adozione di una disciplina speciale semplificata e sottolinea la necessità di definire una normativa nazionale che ricomprenda in maniera organica tutti i regolamenti emanati e, in particolare, in cui siano definiti i criteri e le modalità relative alla caratterizzazione dei sedimenti, la gestione dei vari passaggi autorizzativi (ad esempio ai fini dell’approvazione di un apposito Piano nazionale dei dragaggi sostenibili) e le modalità di adeguamento evolutivo delle disposizioni vigenti in linea con i principi giuridici del quadro normativo di riferimento, sia nazionale che europeo.

Analogamente, in riferimento allo sviluppo di comunità energetiche portuali, il documento del Cipom conferma l’esigenza di sostenere adeguatamente il processo di decarbonizzazione dei porti, inclusa la fornitura di energia elettrica alle navi durante la sosta a costi competitivi, favorendo altresì la nascita delle comunità energetiche portuali.