Il Piano nazionale energia frena sull’addio al carbone nel 2025 Il Governo vincola lo spegnimento delle centrali alla realizzazione dei nuovi elettrodotti, ma c’é il nodo dei tempi autorizzativi. Dopo il Tap stop a nuovi gasdotti di Celestina Dominelli e Carmine Fotina

4' di lettura

Poche parole cambiate da una versione all’altra e il messaggio è chiaro: sull’addio al carbone nel 2025 il governo ora è molto più cauto. Il testo definitivo del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec), inviato nei giorni scorsi alla Commissione europea dopo un percorso di oltre un anno, vincola la decarbonizzazione alla realizzazione di infrastrutture su cui grava il rischio di iter autorizzativi molto lunghi.

Target potenziale

Una frenata che si avverte già nelle prime pagine del documento: il passaggio della vecchia proposta - «l’Italia ritiene» di accelerare la transizione dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili - diventa nel nuovo testo «l’Italia intende» procedere alla svolta. E dalla «necessità di realizzare con la dovuta programmazione gli impianti sostitutivi e le necessarie infrastrutture» si passa a una transizione che «esige ed è subordinata alla programmazione e realizzazione» degli stessi. Dunque proprio nella fase di abbrivio del “Green new deal” lanciato dal governo Conte, i cui contenuti sono stati inseriti nella nuova versione del Piano, la scadenza del 2025 – di cui in Italia si parla già dai tempi dell’esecutivo Gentiloni – non appare più un obiettivo perentorio ma è un target potenziale, vincolato ai tempi burocratici e tecnici dei nuovi investimenti nel sistema elettrico. Per adeguare quest’ultimo al nuovo scenario della decarbonizzazione servono infatti almeno 46 miliardi (tra reti di distribuzione, rete di trasmissione, pompaggi e batterie) su 180 miliardi totali necessari per l’intero settore energetico nazionale. Occorrono in tempi certi nuove opere, come l’annunciato collegamento Sicilia-Sardegna-Continente di Terna (il “Triterminale”).

IL TARGET AL 2030 Obiettivo fonti energie rinnovabili (Fer) complessivo. Valori in ktep

Gli obiettivi rivisti

Il Piano inviato a Bruxelles conferma innanzitutto l’obiettivo del 30% di consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili. Rispetto però alla precedente versione si impone un maggiore sforzo al settore termico (usi per riscaldamento e raffreddamento), come sollecitato dalla Commissione Ue nelle raccomandazioni intermedie di giugno: il peso delle rinnovabili sale dal 33% al 33,9%. Uno scatto in più è indicato inoltre per i consumi dei trasporti, la cui quota da rinnovabili passa dal 21,6 al 22% anche in virtù dell’accelerazione sulle auto elettriche pure, il cui target al 2030 cresce a 4 milioni a fronte degli 1,6 milioni della prima proposta. Contemporaneamente però l’esecutivo rivede il contributo delle rinnovabili nel settore elettrico, con una quota che viene limata dal 55,4 al 55%.