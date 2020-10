Il piano di Tim per le aree grigie: entro il 2022 connetterà con l'Fwa le aree dove non arriverà FiberCop

Quello di FiberCop sulla fibra è un piano aperto, in linea con il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, alla partecipazione degli altri operatori. Tiscali ha già firmato un accordo di collaborazione e non è escluso che in futuro entri con una partecipazione minoritaria nell'azionariato.

C'è poi il secondo filone nei piani di Tim per portare la connessione nelle aree grigie. In quelle zone che non saranno coperte da FiberCop, la società guidata da Luigi Gubitosi ha sviluppato un piano interno che dovrebbe essere portato a compimento entro il 2021-22. In queste aree Tim punta all'utilizzo della tecnologia Fwa potenziata. "Fibrando" cioè le torri esistenti nelle aree grigie si riesce a raggiungere con il Fixed wireless access, la tecnologia mista fibra-radio, una velocità fino a un gigabit al secondo, alla stessa stregua di quella garantita dalla fibra fino alla casa.

Il nodo Enel nell'iter per la creazione di una rete unica



Tim ha siglato l'accordo su FiberCop il 31 agosto scorso, in concomitanza con il memorandum of understanding firmato con la Cassa depositi e prestiti per la creazione di un'ulteriore società, AccessCo, dove confluirebbero la stessa FiberCop e gli asset di Open Fiber, controllata al 50% dalla Cassa e al 50 da Enel. Ed è proprio dal gruppo elettrico guidato da Francesco Starace che si aspetta una risposta per andare avanti nell'operazione rete unica. Nell'ultimo cda del 15 ottobre, come riportato dal Sole 24 Ore, ci sono stati segnali di apertura sull'offerta del fondo australiano Macquarie di acquisire la quota in mano ad Enel. Gli occhi del mercato sono dunque puntati sui prossimi consigli di amministrazione del gruppo elettrico previsti a novembre e dicembre. La Cassa, che ha un diritto di prelazione sulla quota di Enel, potrebbe esercitarlo e poi rivendere al fondo una quota tra il 40 e il 49% in modo tale da aumentare la sua quota acquisendo il controllo di Open Fiber.