Il piano verde dell’Europa: a che punto è? di Marcello Minenna

8' di lettura

Nel suo primo discorso sullo stato dell'Unione, la presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen ha ribadito la priorità degli obiettivi climatici e ambientali e ha annunciato l'intenzione di portare il target sulla riduzione delle emissioni di gas serra dal -40% al -55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 (anno di riferimento del protocollo di Kyoto). Il tutto nella prospettiva di azzerare le emissioni nette entro il 2050, quando l'Europa dovrebbe aver completato la transizione verde ed essere diventata il primo continente climate-neutral.

Si tratta di obiettivi ambiziosi che sin d'ora e per i prossimi decenni porranno sfide continue all'UE e agli Stati membri soprattutto in ambito finanziario. A gennaio la Commissione aveva annunciato un piano di investimenti da almeno 1000 miliardi di euro nei prossimi 10 anni per il suo green deal, tra cui 503 miliardi direttamente a carico del bilancio europeo e altri 279 mobilizzati tramite garanzie fornite sempre dall'UE a valere su prestiti della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e di altre banche ai privati per investimenti verdi. Le restanti risorse sarebbero dovute arrivare dai governi nazionali, dai proventi del sistema europeo di scambio delle emissioni di gas serra e da Just Transition, il meccanismo dell'UE dedicato alla transizione a un'economia a impatto climatico nullo.

La transizione verde è anche al centro del pacchetto fiscale da oltre 1800 miliardi di euro deciso lo scorso luglio dai leader europei per rilanciare l'economia dopo la crisi causata dal Covid-19. Nessuna di queste risorse potrà essere destinata a progetti che possano danneggiare l'ambiente (do-not-harm principle) e almeno il 30% del totale dovrà essere destinato alla difesa del clima e dell'ambiente. In più la Von Der Leyen ha dichiarato che il 30% dei fondi del piano di ripresa noto come Next Generation EU (NGEU) sarà reperito tramite l'emissione di green bond.

Non è chiaro, tuttavia, quale sia in concreto l'incremento di risorse destinate ai progetti climatici che risulta dal pacchetto fiscale concordato a luglio rispetto a quello pre-pandemia. A gennaio, l'impegno di spesa diretto a carico del bilancio europeo era di 503 miliardi di euro su 10 anni, mentre ora è prevista genericamente una quota del 30% a valere sulla dotazione aggregata dello stimolo fiscale composto per 750 miliardi di euro da NGEU e per 1074 miliardi dal quadro finanziario settennale dell'UE. In prima battuta sembra quindi che l'esborso ‘cash' per il clima sia passato da 503 miliardi su 10 anni a 547 su 7 anni a cui si aggiungerebbe, verosimilmente, qualche ulteriore stanziamento tra il 2028 e il 2030. A conti fatti, l'aumento di risorse appare modesto e non sufficiente a coprire l'effettivo fabbisogno finanziario necessario a vincere la scommessa dell'UE sul clima.

Stime ufficiali della Commissione Europea indicano infatti che il green investment gap, cioè l'entità degli investimenti verdi necessari a raggiungere gli obiettivi fissati, dovrebbe essere pari a 260 miliardi di euro l'anno fino al 2030. Per raggiungere i più ambiziosi target stabiliti per il 2050 servirebbero ulteriori 175-290 miliardi l'anno, ma anche a volersi concentrare solo sul prossimo decennio, si parla di un gap di 2600 miliardi, rispetto al quale i 547 miliardi previsti dal pacchetto per la ripresa rappresentano un magro 21%.