Il Picasso “genio astratto” è a Bruxelles

Picasso dunque quale vero precursore dell’astrazione, secondo le linee di un percorso frastagliato, fatto di andirivieni e rifiuti,progressi e forzate marce indietro; corsi e ricorsi che sono rivelati in questa mostra originale con costanza di visione e, secondo un percorso che stupisce in positivo per chiarezza narrativa e ricchezza di contributi.

Percorrendo la mostra fin dall’apparire degli studi preparatori per Les Demoiselles d'Avignon (1907), l’alea, il dado, ora che Brussel vi pone l’accento, appare come indissolubilmente tratto, nonostante le riflessioni “al negativo” del grande maestro. Perché quello con l’astrazione, a partire dal 1907 con in mostra Femme aus main jointes (études pour Les Demoiselles d’Avignon, Musées national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979) resterà un rapporto complesso e intrigante, ma sempre proficuo, fino alle ultime tardive sperimentazioni gestuali dell’artista. Ancora del 1907 è presente il piccolo e significativo Petite Nu de dos aux bras levés (études pour Les Demoiselles d’Avignon) . E ancora il Paysage liié au “Moissonneurs”: arbres, sempre del 1907 per non dire dell’imprescindibile “Arbre” del 1907 ( Musées national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979), dove il giovane Picasso propone una sua reinterpretazione dei principi della pittura di Cezanne e che farà commentare a Pierre Daix che “si tratta in realtà della prima pittura astratta della storia dell’arte moderna”.

“Arbre”

Un quadro che resterà a lungo conservato e ben nascosto nell’atelier dell’artista e che verrà esposto per la prima volta soltanto nel 1966, rendendo finalmente conto del carattere radicale della sperimentazione plastica di Picasso. Sperimentazione di cui sono complemento in mostra i vari studi pour Trois femmes, per arrivare al Paysage aux deux figures del 1908 sempre dal Musées national Picasso-Paris con il quale l’artistaz, nella geometrizzazione del paesaggio iniziata a Gòsol nel 1906, inserisce una dimensione ancor più irreale aggiungendo dei nudi tra i tronchi degli alberi.

Michel Draguet, directeur général des Musées royaux des Beaux-arts de Belgique

La Tête de femme (Fernande) del 1909 testimonia nella sua frammentazione e rottura dei piani, che favoriscono il gioco di luci e ombre, l’attenzione di Picasso alle sperimentazioni dell’epoca, “in particolare l’attenzione ai Futuristi e a Umberto Boccioni e Balla in quella che sembra una sezione italiana” come ci dice Michel Draguet, directeur général des Musées royaux des Beaux-arts de Belgique. Un Picasso sempre attento “alle avanguardie” e che - come specifica Draguet - è “vicino a quella che Kandinsky definisce Abstraktia; un processo di natura simbolista di decantazione della realtà per condensarvi la portata soggettiva inscritta nell’esperienza unica dell’azione di ripensamento e del gesto pittorico”.

Cecile Debray, presidente del Musées national Picasso-Paris

Cecile Debray, presidente del Musées national Picasso-Paris , altra curatrice della mostra tiene in particolare ad evidenziare come “questa esposizione sia un inedito appassionante, nel suo concentrarsi sulla genesi picassiana e sulle sue sperimentazioni all’interno del suo atelier (fotograficamente qui assai ben documenate, ndr). Così come rivela il suo legame intimo con i principi essenziali dell’astrazione all’interno del suo processo creativo e che sono assai ben documentati dalle collezioni del Musées national Picasso-Paris che ne conserva le più belle e fondamentali testimonianze”.