Il piccolo comune veneziano con i campeggi più grandi d’Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Fino al 1999 era un quartiere della città di Venezia. Poi un referendum ha fatto di Cavallino Treporti un piccolo comune, che però nella stagione estiva vive un boom di presenze nel segno del turismo en plein air.

Questa striscia di terra stretta tra il mare e la laguna nord di Venezia – con cui condivide il riconoscimento di patrimonio Unesco - è infatti una calamita per un flusso a trazione germanofona che ha un target peculiare: degli oltre 766mila turisti che nel 2018 affollavano questo litorale, per un totale di 6,26 milioni di presenze, quasi 665mila (per un totale di 5,67 milioni di presenze) erano ospiti in camping, villaggi e resort. Sono questi i numeri ufficiali (in crescita da un decennio) di una “invasione” per l’87% di provenienza estera che muove un’economia impressionante, tanto che una realtà piccola come Cavallino Treporti è la prima città europea per il turismo all’aria aperta (resort, villaggi, campeggi), la seconda città turistica balneare italiana e la sesta realtà turistica italiana in termini assoluti.

Loading...

Le presenze erano cresciute ulteriormente e in maniera decisa nel 2019, arrivando a quota 6,5 milioni, prima del “crollo” legato al Covid: nel 2020 l’occupazione nelle strutture è stata del 60% (circa 4 milioni di presenze, con una crescita della componente italiana), ma già nel 2021 il ritorno degli stranieri ha riportato la macchina a pieni giri e la stagione dovrebbe chiudersi con un -15% rispetto al 2019.

Si fa presto a dire camping

Se l’intera popolazione di Cavallino Treporti arriva a circa 13.500 persone, le due strutture ricettive più importanti e più grandi – che sono poi il primo e il secondo camping in Europa per dimensioni – sono di fatto due città nella città. Tutto è iniziato a metà Novecento. Dove i fiumi Sile e Piave avevano riversato detriti sabbiosi, tra le dune della penisola di Cavallino Treporti, gli importatori italiani della tedesca Nsu inventarono l’eccellenza del turismo all’aperto. Per offrire le vacanze al mare agli operai della casa automobilistica, Ignazio Vok e Angelo Macola fondarono nel 1955 quello che oggi è l’Union Lido, primo camping 5* in Europa e oggi secondo per dimensioni (capienza di quasi a 12mila persone su circa 60 ettari), per un fatturato di 26 milioni nel 2019.