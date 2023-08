Il Piemonte batte l’Italia sul trend delle compravendite

«Torino è una città in trasformazione, università e turismo fanno da traino – precisa Gallipoli – è una città in cui ancora si compra bene, motivo per cui è privilegiata dagli acquirenti, registra numeri importanti e un calo nelle vendite più contenuto».

I prezzi restano stabili

I prezzi nel primo trimestre del 2023 sono sostanzialmente stabili in tutta la regione, dopo un modesto aumento di fine 2022, intorno al 2 per cento. «La maggior parte degli agenti immobiliari – spiega Pusceddu – ritiene che non ci siano significative oscillazioni nei valori, anche se una quota di operatori ravvisa invece che si stia delineando un lieve incremento delle quotazioni immobiliari». Vi è una costante diminuzione della superficie venduta rispetto al 2022 e rispetto all'immediato post-Covid, quando è scattata la ricerca di metrature più ampie e della stanza in più. «Sono dinamiche che mostrano come la domanda e i desideri degli acquirenti stiano gradualmente rientrando nella curva del 2019», aggiunge Pusceddu.

Valori del 70% inferiori a Milano

Una delle motivazioni del relativo buon andamento del Piemonte può trovare una spiegazione nel fatto che le case a Torino costano molto meno che a Milano. Secondo uno studio di Casa.it, i trilocali costano il 69% in meno a Torino che nella città della Madonnina e dato che lo smart working consente scelte un tempo impensabili si registra anche una migrazione da Milano a Torino, che distano 150 chilometri l'una dall'altra e che grazie ai treni ad alta velocità consentono spostamenti in meno di un'ora tra i centri delle due città.

Se a Milano solo in 4 zone su 35 i trilocali costano meno di 300mila euro, a Torino su 21 zone solo in una, quella del centro, i trilocali costano più di 300mila euro; in tutte le altre i prezzi medi richiesti per gli appartamenti con tre locali sono inferiori ai 300mila euro.

Trilocali a meno di 100mila euro

In due zone di Torino è possibile trovare i trilocali con un budget inferiore ai 100mila euro: nella zona Regio Parco, dove il prezzo medio per questa tipologia di appartamento è di circa 87mila euro, e nella zona Barriera di Milano, Rebaudengo dove il prezzo medio è di circa 88mila euro.Con un budget da 100.001 a 150mila euro si potrebbe acquistare un trilocale nelle zone Borgo Vittoria, Madonna Di Campagna; Lucento, Vallette, Juventus Stadium; Falchera, Villaretto; Nizza Millefonti; Filadelfia, Lingotto; Barca, Bertolla; Aurora; Mirafiori, Santa Rita. In queste zone gli appartamenti con tre locali hanno un prezzo medio che va da 109mila a 144mila euro.