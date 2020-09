Il Piemonte di Coppi, dove la storia della bici si mescola all’eccellenza del vino

Nell'itinerario museale particolare spazio viene dedicato alla rivalità tra Cuniolo (detto “Manina”) e Gerbi (“Il diavolo rosso”), così come ai due campionissimi Girardengo e Fausto Coppi, ai loro cimeli e alle loro biciclette originali, senza trascurare altri importanti comprimari di questa gloriosa storia sportiva. C'è spazio anche per illustrare le numerose altre fabbriche di biciclette del territorio, prima di poter godere di un archivio fotografico digitale in continuo aggiornamento.

In una ideale gita alla scoperta delle glorie ciclistiche di questo territorio suggeriamo anche un passaggio al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, dedicato a Coppi e Girardengo, e poi una salita a Castellania, il borgo che ha dato i natali al Campionissimo per eccellenza, Fausto Coppi. In questo piccolo paese sui colli tortonesi, tutto parla ancora di lui, quasi la località fosse un museo a cielo aperto.

Toccante e doverosa la fermata a casa Coppi, dove Fausto nacque e visse fino a quando si sposò con Bruna Ciampolini nel 1945. Entrare nella casa, ristrutturata negli anni '50 dallo stesso Fausto anche per agevolare l'anziana mamma Angiolina, è come fare un tuffo nella storia familiare del campione: gli stessi numerosi cimeli di Fausto acquistano forse ancora più valore, proprio perché inseriti in un contesto unico, testimonianza di vita vissuta.

Arrivati a questo punto, merita di concludere questo bell'itinerario dedicato alla bicicletta - il massimo sarebbe farne una parte magari proprio in bici! - approfittando delle delizie enogastronomiche del territorio, e qui non possiamo non citare gli spettacolari vini tra cui oggi svetta, oltre al classico Barbera, anche il “bianco” Timorasso. Si tratta di «un vitigno autoctono di questa terra di mezzo incastonata tra Piemonte e Lombardia, ha origini antichissime e avvolte un poco nella leggenda, ed è tornato a far parlare di sé a partire dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso», lo descrive con passione Luigi Boveri, proprietario di un'azienda vitivinicola a Costa Vescovato, uno degli artefici del revival e del successo di questo vino sempre più amato dagli intenditori. Un bianco asciutto, corposo, dorato, «più alcolico del classico Cortese e adatto persino all'invecchiamento». Chi l'avrebbe detto, nella terra dei grandi rossi! Insomma, tra una pedalata e l'altra, una sosta in cantina per provarlo non può che fare bene al palato e al cuore…