Il Piemonte punta sulla neve con i fondi della Manovra e un ulteriore piano di finanziamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Tra neve e turismo montano, anche per la stagione invernale 2024 il Piemonte punta sui tesori del suo territorio. Il sistema degli impianti di risalita, secondo le stime di Anef Torino (Associazione nazionale degli esercenti funiviari) genera in media 70 milioni di fatturato, mentre il valore della sua economia indotta è di poco inferiore al miliardo di euro. «Con 3 milioni di giornate di sci ogni anno e 1200 addetti impiegati, siamo il terzo polo a livello italiano e il comprensorio della Via Lattea – tra l’Alta Val Susa e alla val Chisone - è tra le prime 13 stazioni sciistiche a livello mondiale», spiega la Regione in una nota. Per questo motivo, oltre ai 100 milioni a sostegno del comparto stanziati tra il 2019 e il 2023 (dei quali 62 milioni per l’innevamento artificiale e le spese di gestione e 38 per i nuovi investimenti, la giunta di Alberto Cirio ha pronto un piano «da 50 milioni a sostegno della montagna che sarà messo a disposizione degli enti locali che potranno presentare progetti per potenziare il sistema neve».

I contributi in manovra

Ai contributi regionali si sono recentemente aggiunti quelli della Legge di Bilancio 2024, approvata dal governo di Giorgia Meloni. Si tratta, in totale di 148 milioni di euro per l’adeguamento degli impianti sciistici e l’innevamento programmato in tutta Italia, dei quali circa 25 milioni saranno destinati ai gestori piemontesi. Nel dettaglio a Sestriere (Sestriere Spa) e Alagna Valsesia (Monterosa Spa) andranno rispettivamente 10 milioni di euro, a Limone Piemonte 209.000 euro (società Impianti Funiviari e Turistici di Limone Piemonte), a Prato Nevoso oltre un milione, a Domobianca 1,6 milioni e a San Domenico di Varzio quasi 9. Lo stanziamento da oggi al 2026, ha fatto sapere la ministra del Turismo Daniela Santanchè toccherà i 200 milioni di euro.

Loading...

«Si è imposta la qualità dei progetti – hanno sottolineato il Presidente della Regione Alberto Cirio e gli assessori al turismo Vittoria Poggio e allo sport Fabrizio Ricca - che hanno ottenuto un punteggio molto alto e per questo premiati dal Ministero. Con questi fondi le aziende del turismo bianco avranno l’opportunità di ammodernare gli impianti rendendoli ancora più attrattivi, un grande risultato che rafforza un segmento produttivo che ha ricadute sulle economie locali e sull’economia delle famiglie. Senza contare - hanno aggiunto - che a questi fondi si aggiungeranno anche i 50 milioni Fsc del piano sottoscritto con il presidente del consiglio Giorgia Meloni».

Un comparto già forte

I fondi andranno a rafforzare un comparto già in salute. «La stagione sciistica è iniziata bene, con le nevicate precoci di dicembre, con le zone alte che hanno una buona copertura – afferma Nicola Bosticco, vicepresidente di Anef Torino – Le stazioni di Bardonecchia e Torino hanno registrato un aumento degli abbonamenti stagionali di oltre il 10%. Per il periodo delle vacanze abbiamo registrato un tutto esaurito in alberghi e appartamenti, mentre per il mese di gennaio prevediamo di riempirne tra il 60 e l’80%».

Investire sui sistemi di risalita, secondo Bosticco, è vantaggioso anche per il periodo estivo, in prospettiva anche di una riduzione della neve: «Molte strutture stanno riuscendo a destagionalizzare le loro attività, puntando sulla ristorazione nei rifugi, gli eventi o le passeggiate sui sentieri – spiega – La Regione è e deve continuare ad essere sempre più attenta a questo aspetto, perché l’occupazione e le opportunità trattengono gli abitanti e tengono viva la montagna”.