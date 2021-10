Il Piemonte stanzia 10 milioni per ripopolare i borghi montani

4' di lettura

Ripopolare i piccoli comuni, attraverso incentivi per l’acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione.

È l’obiettivo del bando “Residenzialità in montagna” promosso dalla Regione Piemonte, che per il 2021 ha stanziato 10 milioni di euro. I requisiti principali per accedere sono quattro: essere cittadini dell’Unione europea, trasferire la propria residenza e dimora abituale nei comuni montani piemontesi che non superano i 5 mila abitanti, essere maggiorenne e non essere nati prima del 1955 e, infine, non avere già ricevuto alcun contributo pubblico per l’acquisto di un’abitazione. Le domande possono essere presentate a partire dal 2 novembre prossimo con scadenza fissata al 15 dicembre 2021.

«Negli anni passati la politica ha lavorato per portare i servizi nelle terre alte – spiega il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, tra i promotori dell’iniziativa – così da incentivare le persone a trasferirsi. Noi pensiamo, invece, che sia necessario dare uno stimolo alle famiglie sotto forma di incentivi. E se la gente arriva, siamo certi che arriveranno anche i servizi».

Per ogni progetto l’importo minimo erogabile è pari a 10 mila euro, mentre la cifra massima che può essere stanziata è 40 mila euro. Nel bando è chiarito, inoltre, che l’entità massima del contributo erogabile, in caso di acquisto, non può essere superiore al 50% del totale delle spese, mentre nel caso di recupero di immobile già di proprietà, non superiore al 50 per cento dell’importo dei lavori.

L’incentivo regionale è cumulabile con altri contributi e agevolazioni, ad esclusione di interventi per i quali è stato richiesto il Superbonus. Nel caso in cui, però, il contributo sia richiesto sul solo acquisto dell’abitazione, le condizioni del bando regionale si applicheranno solo all’acquisto e non agli eventuali successivi lavori di recupero edilizio. In questo caso quindi via libera alla maxi detrazione del 110 per cento.