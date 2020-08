Il Pil affonda le promesse del governo, ecco le stime da rivedere

Le previsioni a due anni e la scommessa sul 2021

La conseguenza è che alla fine del 2022 il Pil rimarrebbe circa due punti percentuali al di sotto del livello del quarto trimestre del 2019. Nello scenario macroeconomico meno favorevole, nel 2021 si registrerebbe un Pil in aumento del 3,5% e del 2,6% nel 2022. Per il prossimo anno, si tratterebbe di un dato addirittura inferiore al 6,1% previsto dalla Commissione europea nelle ultime stime diffuse il 7 luglio e al 6,3% stimato dal Fmi. Lo stesso Daniele Franco ricorda che la sfida è non solo recuperare quanto perso quest’anno «ma tornare a un tasso di crescita stabilmente più elevato e questo presuppone scelte molto accorte».

Il governo prova a guardare con ottimismo alle possibilità di rimbalzo della nostra economia a partire dal terzo trimestre, nella consapevolezza però che l’intensità della crisi è tale da richiedere una sorta di cura shock, da impostare con la prossima manovra di bilancio. Anche il ricorso al maggior indebitamento (100 miliardi finora in tre distinte richieste di scostamento) non potrà che cessare, per non compromettere la tenuta della finanza pubblica nel medio periodo.

La scommessa è dunque ora per gran parte rivolta al 2021 e decisivo da questo punto di vista sarà l’appuntamento con il Piano per la ripresa, con annesso il programma di riforme e investimenti da realizzare per accedere ai 209 miliardi del Recovery Fund. Solo se ben finalizzati allo sviluppo dell’economia e alla produttività del sistema, corredati da un piano dettagliato e concretamente realizzabile, senza pericolose dispersioni in mille rivoli, i fondi in arrivo da Bruxelles potranno fornire quella spinta necessaria a rendere più vigorosa la ripresa, a partire dalla seconda metà del prossimo anno e con effetti più visibili dal 2022 in poi.