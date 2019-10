Il Pil del Trentino cresce dell’1,5% Fausto Manzana: «Retribuzione media dell’industria superiore del 20%». Ora serve un nuovo rapporto fra utenti, cittadini o imprese e lo sblocco delle infrastrutture di Barbara Ganz

Il Pil del Trentino nel 2019 è stato di +1,5%, nel 2020 sarà di 1,4. Negli stessi anni l'Italia segna rispettivamente di 0,1 e 0,5.

Più di un terzo del valore aggiunto dell’economia trentina è prodotto dal comparto industriale. In questa parte di Italia che cresce a velocità (almeno) tripla della media l’accento è sull’impresa della responsabilità: «Un termine che significa congruenza con un impegno assunto – dice nella sua relazione il presidente di Confindustria Trento Fausto Manzana -. Non si dovrebbe dare spazio a chi non si consideri responsabile delle proprie azioni, si autoassolva spostando la responsabilità altrove. Ma abbiamo costruito un sistema di regole che non aiuta a mantenere l’impegno assunto: mi riferisco al rapporto fra utenti, cittadini o imprese che siano, e Pubblica amministrazione, per cui il termine suddito è forse il più adeguato».

I risultati della responsabilità sociale

L’impresa responsabile «è quella che ha sguardo sociale, che concepisce interno ed esterno come un unicum, che è consapevole di essere parte di un organismo. Ed è certo che la responsabilità sociale è fortemente connessa al contesto nel quale l’impresa stessa è inserita». C’è bisogno – sostiene Manzana – «di sicurezza sociale, di giustizia ed equità. Basta vedere l’impresa come soggetto che ruba, inquina, sfrutta i lavoratori; in Trentino lavorano aziende che quotidianamente non emettono alcun inquinante grazie agli investimenti fatti a tutela dell’ambiente che garantiscono posti di lavoro stabili e ben remunerati. Abbiamo stimato che la retribuzione media dell'industria trentina è superiore del 20% rispetto alla media delle retribuzioni provinciali e nazionali».

Manzana affronta i temi di attualità, a cominciare dall’inclusione: «Dobbiamo prendere atto di essere stati in passato dei migranti, e oggi dobbiamo accogliere. Dobbiamo coltivare la memoria per far fiorire un futuro migliore». E poi le grandi opere, a cominciare dalla Valdastico, «che per noi industriali dovrebbe avere un percorso con lo sbocco trentino posto più a Nord rispetto al progetto della Provincia. In questo modo potrebbe diventare alternativa alla Valsugana, alleggerendola del traffico pesante che tutti conosciamo e riducendo gli incidenti. E poi guardo alla terza corsia dell’autostrada del Brennero, alla tangenziale di Trento e a quella di Rovereto. Oggi per realizzare un’opera importante sono necessari 16 anni».

Sul palco sfilano gli esempi di imprese che hanno fatto della responsabilità un punto di forza: da Dr Schär (prodotti senza glutine) che ha realizzato un asilo nido aziendale, alla vicentina Pedon (legumi e cereali) con lo stabilimento modello in Etiopia che offre scuola, autobus e mensa ai figli delle lavoratrici.