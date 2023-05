Il pioniere dell’IA lascia Google per mettere in guardia dai pericoli della tecnologia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Geoffrey Hinton, che è stato definito il “padrino dell’intelligenza artificiale”, ha confermato di aver lasciato il suo ruolo in Google la scorsa settimana per i “pericoli” legati della tecnologia che lui stesso ha contribuito a sviluppare. Il lavoro pionieristico di Hinton sulle reti neurali ha dato forma ai sistemi di intelligenza artificiale che alimentano molti dei prodotti odierni. Per un decennio ha lavorato part-time a Google per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale del gigante tecnologico, ma da allora ha iniziato a nutrire preoccupazioni sulla tecnologia e sul suo ruolo nel farla progredire.

«Mi consolo con la normale scusa: se non l’avessi fatto io, l’avrebbe fatto qualcun altro», ha dichiarato Hinton al New York Times, che per primo ha riportato la sua decisione. In un tweet di lunedì, Hinton ha dichiarato di aver lasciato Google per poter parlare liberamente dei rischi dell’IA, piuttosto che per il desiderio di criticare specificamente Google. «Me ne sono andato per poter parlare dei pericoli dell’IA senza considerare l’impatto su Google», ha dichiarato Hinton in un tweet. «Google ha agito in modo molto responsabile».

Jeff Dean, Chief Scientist di Google, ha dichiarato che Hinton «ha fatto scoperte fondamentali nell’IA» e ha espresso apprezzamento per il «decennio di contributi di Hinton a Google». «Rimaniamo impegnati in un approccio responsabile all’IA», ha dichiarato Dean in una dichiarazione alla Cnn. «Stiamo imparando continuamente a comprendere i rischi emergenti e al contempo a innovare con coraggio».

La decisione di Hinton di ritirarsi dall’azienda e di esprimersi sulla tecnologia arriva mentre un numero crescente di legislatori, gruppi di difesa e addetti ai lavori del settore tecnologico hanno lanciato l’allarme sul potenziale di una nuova generazione di chatbot alimentati dall’IA per diffondere disinformazione e spostare posti di lavoro. L’ondata di attenzione suscitata da ChatGPT alla fine dello scorso anno ha contribuito a rinnovare la corsa agli armamenti tra le aziende tecnologiche per lo sviluppo e l’implementazione di strumenti di IA simili nei loro prodotti. OpenAI, Microsoft e Google sono in prima linea in questa tendenza, ma anche IBM, Amazon, Baidu e Tencent stanno lavorando a tecnologie simili.

A marzo, alcune figure di spicco del mondo tecnologico hanno firmato una lettera in cui si chiedeva ai laboratori di intelligenza artificiale di interrompere l’addestramento dei sistemi di IA più potenti per almeno sei mesi, citando «profondi rischi per la società e l’umanità». La lettera, pubblicata dal Future of Life Institute, un’organizzazione no-profit sostenuta da Elon Musk, è arrivata appena due settimane dopo che OpenAI ha annunciato GPT-4, una versione ancora più potente della tecnologia che alimenta ChatGPT. Nei primi test e in una demo aziendale, GPT-4 è stato utilizzato per redigere cause legali, superare esami standardizzati e costruire un sito web funzionante partendo da uno schizzo disegnato a mano. Nell’intervista al Times, Hinton ha ribadito le sue preoccupazioni riguardo al potenziale dell’IA di eliminare posti di lavoro e di creare un mondo in cui molti «non saranno più in grado di sapere cosa è vero». Ha anche sottolineato il ritmo sbalorditivo dei progressi, ben al di là di quanto lui e altri avevano previsto.