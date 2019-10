Il pistacchio di Bronte mette il turbo al fatturato di Pistì Il volume d'affari del 2018 è stato di 30 milioni (+25%) Previsti 40 milioni nel 2019 di Nino Amadore

2' di lettura

È una crema di pistacchio disponibile in tre formati l’ultimo prodotto nato in casa Antichi sapori dell’Etna, azienda con sede a Bronte in provincia di Catania fondata 15 anni fa da Nino Marino (ex manager creativo proveniente dal settore delle carni) e Vincenzo Longhitano (ex dirigente cresciuto in una storica famiglia di produttori di pistacchio).

La sfida di Marino e Longhitano è stata di dar vita a un laboratorio artigianale per la produzione di dolci tipici siciliani: torroni, frutta martorana, croccanti e cioccolato, specialità alle mandorle, panettoni e colombe. Tutti ingredienti abbinati in modo tale da incontrare il palato e la voglia di novità delle giovani generazioni. Pistì è il marchio principale e più conosciuto, anche per la sua puntuale presenza negli scaffali della grande distribuzione organizzata, dell’azienda che sulla filiera del pistacchio ha costruito la propria filosofia produttiva e commerciale.

Sono 70 gli ettari di pistacchieti di proprietà con una produzione media che va dalle 85 alle 105 tonnellate di pistacchi per periodo di raccolta: la raccolta del pistacchio brontese è biennale e viene fatta negli anni dispari, tra la fine di agosto e gli inizi di settembre.

«La forza e l’unicità di Pistì - spiega Nino Marino che dell’azienda è amministratore delegato - è nella filiera completa: dal pistacchio allo scaffale. Qui il pistacchio viene coltivato, lavorato e trasformato in prodotti di altissima qualità in quello che è il più grande laboratorio artigianale scavato nella lava dell’Etna».

Una struttura inaugurata nel 2009 che si estende su una superficie di 4mila metri quadrati. Ed è il simbolo di una crescita non solo dimensionale di questa azienda, che dà oggi lavoro a 90 persone che diventano però 160 nei periodi di alta produzione come quello che precede la commercializzazione del panettone. L’età media dei dipendenti si aggira intorno ai trenta anni e la forza lavoro è costituita per il 90% da donne.