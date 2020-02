Il pittore Ligabue in concorso Berlino. L’intervista a Diritti e Germano Il regista e il protagonista narrano la vicenda di un uomo sofferente, che si realizza attraverso l’arte: «La deformità è nell’occhio di chi guarda» di Cristina Battocletti

Primo film italiano in concorso alla 70esima edizione della Berlinale. È «Volevo solo nascondermi» di Giorgio Diritti sulla vita del pittore Antonio Ligabue, interpretato da Elio Germano: una vita all’insegna della sofferenza, dei ricoveri psichiatrici e, alla fine, del successo artistico. Il Sole 24 Ore ha incontrato il regista e l’attore.



Questo è un film sulla diversità e sull’accoglienza. Che significato ha raccontare questa storia oggi?

Giorgio Diritti : «Mi sono innamorato di Ligabue, pur essendo lui un po’ bruttino. Anzi, il mio interesse nasce proprio dal fatto che era bruttino, parto infatti dalla dimensione del rifiuto. Soffriva di rachitismo, era una persona isolata, arrivata in Italia dopo l’espulsione dal Paese in cui aveva sempre vissuto, la Svizzera. Era un emarginato e questo ha mosso in me un sentimento di curiosità anche affettiva, che mi ha spinto ad andare nella direzione di immaginare una storia che fosse fortemente contemporanea, per quelle che attualmente sono le logiche di emarginazione, presunzione e in alcuni casi di discriminazione razziale. Le vicende di Ligabue dimostrano che in ogni persona c’è una potenzialità, che non riguarda solo l’aspetto della dignità, ma un valore che ha bisogno di trovare la luce. Il buon Ligabue ha avuto la forza di mettere tanta energia per tirare fuori il suo lato creativo di pittore. Forse una comunità un po’ più morbida favorirebbe la “non disperazione”, e l’inserimento nella società di certe persone che sono più in difficoltà in alcuni momenti della vita.



Che diversità ha visto nel personaggio che ha interpretato?

Elio Germano: «Analizzare la diversità è interessante per ciò che restituisce di noi. La ricerca della comprensione dell’altro da sé, della ricerca dell’amore, della ricerca dell’accettazione riguarda tutti noi. L’esperienza del rifiuto e della comprensione è qualcosa che sicuramente abbiamo vissuto. E anche lo sforzo di trovare una propria dignità, una propria misura dell’essere e degli altri che ci corrisponda e che non risulti una violenza sul nostro essere per trasformarci in qualcosa che non siamo. Queste sono dinamiche proprie di tutti gli esseri umani, per cui l’esperienza di Ligabue amplifica questa sensazione e ci permette di specchiarci. La sua vita diventa emblematica per la comunità.





«Volevo solo nascondermi» ha dei punti in comune con il suo precedente film «L’uomo che verrà». Per esempio, l’incombenza del regime fascista, le atmosfere agresti.

Giorgio Diritti: «Credo che ogni film dica qualcosa di me, del mio modo di parlare al mondo e di mettere l’accento su qualcosa che sento importante. I film di un autore sono tutti parenti ed è comunque vero che tra queste due pellicole esiste un trait d’union. L’elemento comune principale è , al di là di quello storico, l’importanza, il desiderio di porre in evidenza alcune cose. Ne «L’uomo che verrà», oltre alla vicenda drammatica della strage, c’è il grande desiderio di rispetto per la vita dell’uomo, di difesa della vita da ogni forma di ideologia che la relativizza, che porta a uccidere le persone. Ne «Volevo solo nascondermi» la riflessione è simile. Nel senso che l’identità di una persona non è solo la sua esistenza, ma il poter fare ciò in cui crede. Così come i contadini, che si sono visti derubare dai tedeschi il diritto di vivere, avevano il diritto di vedere crescere i figli, di vederli mettere su famiglia, di vederli continuare a coltivare i campi, capiamo che Ligabue lotta per il diritto a realizzarsi. La vita si compie anche secondo un normale senso di felicità e le ideologie, che sono spesso condizionate da una necessità di avere potere e denaro, sono elementi che tolgono serenità, ma soprattutto l’identità. Ligabue ha lottato e partecipato alla vita con grandissima passione».