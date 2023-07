Ferrero, il più grande imprenditore del XX secolo era un figlio di papà

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per uno studioso di imprenditorialità e capitalismo familiare un libro sul sig. Michele Ferrero è irresistibile quasi quanto un suo Rocher. Familyandtrends ha affermato: “un imprenditore noto per la sua riservatezza ha rilasciato due sole interviste e ha spiegato molto più di altri che parlano tutti i giorni. Con queste due interviste si ha materiale per un intero corso universitario.”, figurarsi ora con un libro intero! Cerchiamo di spiegare il perché.

Il sig. Michele è stato il miglior imprenditore del ventesimo secolo, un secolo che ne ha visti di bravi, ad esempio: Agnelli, Benz, Bosch, Carniege, Dassler, Disney, Edison, Ferrari, Ford, Gualino, Jobs, Olivetti, Rockfeller, Spagnoli, Aldi, Mulliez. È stato il più bravo ad anticipare i fenomeni sociali e a scoprire i bisogni latenti dei consumatori (prima che si pensasse di doversene occupare).

Nelle sue parole quando spiega l'ovetto Kinder: “Pensai alla Valeria mamma, che così poteva premiare il suo bambino perché aveva preso un bel voto a scuola, alla Valeria nonna che lo regalava per sentirsi dire: “Sei la più bella nonna del mondo” o alla Valeria zia che riusciva così a strappare al nipotino quel bacio e quell'abbraccio che faticavano sempre a conquistare… ma così tanto cioccolato poteva preoccupare le mamme, allora pensai di rovesciare l'assunto tradizionale pubblicizzando che c'era “più latte e meno cacao”, quale miglior sensazione per una mamma di dare più latte al suo bambino?”.

È stato il più convinto nell'applicare la sperimentazione e l'innovazione continua, “a volte si andava avanti anni a fare i test”, il risultato è che un prodotto del sig. Michele ha una vita media superiore a molte corporation multinazionali. È stato il primo a ragionare in termini europei: andò in Germania che i tedeschi neanche ci volevano nei loro ristoranti. Ha prima di tutti fortemente voluto e lavorato perché la sua impresa fosse buona cittadina del mondo: la fondazione Ferrero nata per “permettere ai dipendenti anziani di continuare a sviluppare la loro creatività e avere la possibilità di restituire agli altri il frutto della loro inventiva” è qualcosa di talmente d'avanguardia che i grandi esperti di ESG ancora oggi non sono arrivati a pensare agli ex dipendenti come stakeholders e la Fondazione lo fa da quarant'anni.

La cosa interessante è che il più grande imprenditore del secolo scorso era un figlio di papà, nelle sue parole: “Il merito è tutto di mio padre partito da zero per lasciare un'impronta nella storia dell'industria italiana, e di mio zio. Hanno lavorato sodo… sono stati dei precursori. In ogni caso l'uno e l'altro mi hanno lasciato un'eredità tecnica cospicua, un patrimonio di idee e conoscenze che io ho difeso e allargato. Non ho altri meriti che questi”. Certamente nato tra le mura di una pasticceria, tra profumi e ricette, sin da bambino il Sig. Michele avrà avuto un'innata e inarrestabile passione per l'impresa? No: “Sa una cosa? Dapprincipio l'idea di affiancarmi a papà Pietro per far cioccolato non mi entusiasmava per niente. Neanche di venderlo mi andava gran che. Mi sarebbe piaciuto invece fare il progettista. Avevo una vera passione per le macchine, come mio padre del resto”.