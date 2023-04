Il più grande raduno di imprenditori serbi e italiani tenutosi a Belgrado

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

A Belgrado si è tenuto il più grande incontro tra imprenditori serbi e italiani degli ultimi dieci anni. Oltre 800 imprenditori di 500 aziende, rappresentanti di istituzioni e associazioni della Serbia e dell’Italia hanno partecipato il 20 e 21 marzo al Forum sulla Cooperazione Economica e Scientifica organizzato dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Camera di Commercio serba e da ICE-Agenzia. In Serbia ci sono più di 1.300 imprese a capitale italiano che danno impiego a 28.500 lavoratori.



Tre tavole rotonde e 11 accordi firmati

Il Forum è stato inaugurato dal Presidente della Serbia, Aleksandar Vučić, e dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il ruolo di padrone di casa è toccato al presidente della Camera di Commercio serba, Marko Čadež.

Si sono svolti più di 500 incontri B2B, Serbia e Italia hanno firmato 11 documenti riguardanti Memorandum di cooperazione e accordi nel campo dell’industria cinematografica, delle patenti di guida, delle infrastrutture di trasporto, del commercio estero, dell’agricoltura, dell’industria alimentare.



Tajani: l’Italia vuole una maggiore presenza in Serbia e nei Balcani

Il Ministro Antonio Tajani ha detto che l’Italia vuole essere molto più presente in Serbia e in tutti i Balcani, poiché questo è l'impegno politico del Paese e ha annunciato un nuovo Forum Italia-Serbia il prossimo anno a Trieste. Tajani ha affermato che l'Italia vuole cooperare con la Serbia sulla questione della migrazione e che una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi è garanzia di pace nell’area. Il Ministro ha ringraziato in particolare i soldati italiani a guardia delle chiese e dei monasteri serbi in Kosovo e Metohija e ha sottolineato che la Serbia e l’Italia dovrebbero proteggere e coltivare le loro radici cristiane.

Secondo Tajani, l’Italia è la seconda economia più forte dell’UE, dove operano 4 milioni di piccole e medie imprese che vogliono esportare merci e “know-how” in Serbia e creare nuovi posti di lavoro insieme alle aziende locali. A sostegno delle imprese è stata annunciata l’apertura di una sede della Simest a Belgrado.



Vučić: Il prossimo anno partirà dalla Serbia la nuova auto elettrica della Stellantis

Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha dichiarato che l’Italia è un amico sincero e che non ha mai fatto pressioni sulla Serbia. Ha sottolineato che l’interscambio economico totale tra la Serbia e l’Italia ammonta a 4,6 miliardi di euro e che cresce ogni anno. Il presidente serbo ha quindi affermato che nel 2024 si attende l'inizio della produzione dell’auto elettrica della Stellantis a Kragujevac.

Vučić ha sottolineato che la Serbia offre stabilità alle imprese italiane, che due delle tre maggiori banche in Serbia sono italiane – Banca Intesa e Banca UniCredit – e che il Paese balcanico ha attratto il 63% degli investimenti totali nei Balcani occidentali nel 2022. Vučić ha affermato che l’infrastruttura digitale serba è migliore rispetto a tre Stati membri dell’UE e che la Serbia detiene il record nelle esportazioni di software e negli investimenti nelle infrastrutture stradali.



Čadež: Serbia, l'economia in più rapida crescita d'Europa

Il presidente della Camera di commercio serba, Marko Čadež, ha dichiarato che al Forum erano presenti 151 aziende dall’Italia e 256 aziende dalla Serbia, il che illustra l'interesse che c'è per la cooperazione tra Serbia e Italia. Čadež ha citato la transizione verde e l’applicazione delle alte tecnologie come la questione più importante nella cooperazione economica tra Serbia e Italia.

Il presidente della Camera di Commercio ha invitato quindi le aziende italiane ad andare in Serbia e a parlare con gli imprenditori locali per scoprire come la Serbia sia una delle economie in più rapida crescita in Europa. Čadež ha sottolineato che con l'entrata nel mercato serbo per le aziende italiane si aprono le porte di tutti i Balcani occidentali, cioè di un futuro mercato regionale comune di quasi 20 milioni di consumatori.



Investitori italiani: com’è fare affari in Serbia?

Patrizio Dei Tos, Presidente di Confindustria Serbia: La nostra esperienza in Serbia è positiva: abbiamo relazioni forti e costanti con le istituzioni serbe, in particolare con gli stakeholder locali, il che ha un effetto positivo su Confindustria Serbia. La nostra scelta di venire in Serbia e investire qui è dettata dalla disponibilità di materie prime e, soprattutto, dalla stabilità politica del Paese. Mi sono reso conto che anche altri investitori hanno esperienze molto positive: facile accesso al mercato del lavoro, dipendenti di alto livello e collaboratori facili da trovare. La vicinanza all’UE è di fondamentale importanza: potete essere a Belgrado in 7 ore di macchina dal nord-est dell’Italia, dove vivo. Ci vuole un’ora per arrivare in aereo. Ecco perché raccomando la Serbia come destinazione di investimento.



Domenico Battagliola, Amministratore Delegato del Gruppo La Linea Verde: Come player agroalimentare europeo, ci siamo espansi nel mercato serbo. La Serbia è nota per i suoi terreni agricoli fertili, il Paese è stabile, i serbi sono laboriosi e aperti all’innovazione e il mercato ha un grande potenziale. Siamo soddisfatti non solo dei risultati, ma anche del fatto che la missione di La Linea Verde è riconosciuta da molte catene di vendita al dettaglio serbe. Credo che investire in qualsiasi campo possa essere un investimento di successo.



Banca Intesa: La Serbia ha una posizione geografica strategica al crocevia tra Europa, Asia e Africa e rappresenta la più grande economia emergente nei Balcani. Un regime fiscale competitivo e allettanti incentivi agli investimenti rappresentano solo alcuni dei vantaggi che il Paese offre agli investitori esteri, insieme al libero accesso, senza dazi, a un mercato formato da 1,3 miliardi di consumatori. Le riforme del sistema e l’evoluzione del quadro normativo hanno consentito l’ingresso di investitori esteri, di moderne tecnologie e standard internazionali.