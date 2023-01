Il più grosso e muscoloso suv a batteria della casa dei quattro anelli

Riconoscere la Q8 e-tron dal modello che sostituisce non è istintivo, perché sia la corporatura del suv in formato classico sia quella della versione coupé Sportback è praticamente speculare a quella delle analoghe precedenti e-tron, poiché sulle dimensioni si riflettono solo gli scudi paraurti ridisegnati. Infatti, esteticamente l'evoluzione della specie è trasmessa, oltre che dai badge sui portelloni delle due nuove Q8, solo da pochi dettagli che assieme costituiscono la nuova corporate identity dello schieramento delle Audi elettriche. Gli elementi caratterizzanti sono il logo che passa da tridimensionale a bidimensionale tanto sulla coda quanto sulla ridisegnata mascherina che è anche retroilluminata, la serigrafia sul montante B (quello tra le portiere) che indica la versione che si ispira a quella tanto in voga nel mondo dei device e le firme luminose anteriore e posteriore. Insomma, il restyling estetico da cui nasce la Q8 e-tron poggia, soprattutto, sulla ridefinizione di grafiche e lettering anche se, in realtà, l'outfit nasconde alcune nuove soluzioni destinate a migliorare l'aerodinamica, come testimonia il Cx che scende da 0,26 a 0,24nel caso della Sportback. Si tratta della griglia anteriore attiva, dell'air-curtain che ottimizza l'andamento dei flussi d'aria attorno alla vettura assieme agli spoiler davanti alle ruote e della ridefinizione della carenatura del sottoscocca. Nell'ampio e lussuoso abitacolo le novità si riducono all'impiego più estensivo di materiali riciclati, a inediti abbinamenti cromatici e a nuovi inserti dell'arredamento, fra i quali ci sono anche quelli in carbonio. La digitalizzazione è sempre affidata ai display da 12,3” della strumentazione, da 8,6” della climatizzazione e da 10,1” del più recente sistema di infotainment Audi. A questo schieramento a richiesta si possono aggiungere l'head up-display e i display delle telecamere che sostituiscono i retrovisori esterni ai quali, però, occorre fare l'abitudine in quanto non sono propriamente all'altezza dell'asse visivo.

Interior

Audi Q8 e-tron quattro, come va la 55

La Q8 che propone il maggiore numero di innovazioni tecnologiche è la 55 e-tron quattro, che abbiamo provato nella classica configurazione Suv sulle strade dell'isola di Lanzarote dense di curve, discese e salite. Il powertrain di questa versione, che deve vedersela con la massa di 2.500 kg della vettura rispetta quanto promettono i 408 cavalli e i 664 Nm di coppia, specie a livello di performance perché oltre a raggiungre i 200 all'ora autolimitati questo robusto suv taglia il traguardo dei 100 orari in 5”6. Lo stesso si può dire della sua inclinazione a recepire in maniera sempre adeguata i comandi dell'acceleratore sia nell'uso tranquillo sia quando viene sollecitato. Insomma, il leit motiv è quello classico della trazione elettrica e che, ovviamente, è solo modulato dalla potenza e dalla coppia a disposizione perché in ogni caso l'erogazione è sempre lineare. Le nuove tecnologie si riflettono in maniera più marcata sia sulla gestione dell'energia e, quindi, alla fine sulle percorrenze. Infatti, specie utilizzando nei rallentamenti gli step di recupero impostabili con i paddles dietro al volante le fasi di scarica/carica hanno mantenuto in equilibrio il bilancio energetico, tanto che sommando 182 chilometri percorsi ai 187 chilometri di autonomia residua il risultato ha rispettato la promessa iniziale di potere percorrere con quanto contenuto dalla batteria: 372 chilometri. D'altronde, anche il consumo medio di 27,7 kWh/100 km è stato allineato a quello dichiarato dall'Audi per il ciclo Wltp: 23,7 kWh. Se vogliamo è l'ennesima dimostrazione di quanto i gruppi automobilistici perseguano l'upgrade della propulsione elettrica con determinazione e rapidità ben superiori a quella riservata alle infrastrutture di ricarica in giro per l'Europa. L'evoluzione della specie elettrica dell'Audi introdotta dalla gamma Q8 riguarda anche il dinamismo e la guidabilità perché, alla prova dei fatti, la 55 e-tron quattro a dispetto della massa e ella lunghezza di oltre 4,90 metri si è mossa tra le curve con disinvoltura, sempre affidabilmente e senza compromessi per il confort.

Audi Q8 e-tron quattro, versioni e prezzi

Le Q8 suv e Sportback e-tron sono in vendita, rispettivamente, a prezzi che partono da 80.000 e da 82.000 euro negli allestimenti base, Business Advanced e S line edition. Le SQ8 e-tron saranno commercializzate a partire dalla primavera del 2023.