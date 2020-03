Il pizzaiolo irregolare prova il lavoro con i selfie davanti all’orologio della pizzeria

Di diverso avviso il giudice, per il quale al contrario «le fotografie provano molti dati di fatto».

In particolare smentiscono platealmente la regolare gestione del personale, asserita dal datore di lavoro.

Nei selfie - si legge nella sentenza - «il lavoratore è in pizzeria, al suo posto di lavoro» e in molte occasioni è proprio l’orologio a muro a smentire la ricostruzione del datore di lavoro, segnando un orario che andava spesso oltre la mezzanotte.



Le fotografie provano che il lavoratore era nella pizzeria, al suo posto di lavoro, e si susseguono per diversi giorni durante i mesi dell’anno.



Al centro della pronuncia anche la valenza probatoria degli screenshot.

La titolare, infatti, aveva contestato anche la non genuinità dei selfie prodotti.

Disposta la perizia sui files fotografici contenuti nello smartphone del lavoratore, questa ancora una volta smentisce la titolare. Infatti, se gli screenshot da soli possono non bastare, in aiuto arriva il consulente tecnico d’ufficio informatico nominato dal giudice.

Dall’analisi tecnica dei files delle fotografie era emerso, infatti, che questi non fossero stati modificati dal lavoratore e che spesso contenevano anche la geolocalizzazione effettuata proprio dal dipendente.

In questo caso l’uso abile delle tecnologie ha giocato a favore del lavoratore, capace di autoprodurre elementi favorevoli per il giudizio.



Tuttavia, la confessione del lavoratore in sede di interrogatorio di essere stato pagato in contanti, con 60 euro netti per ogni giornata di lavoro, ha fatto sì che il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro abbia determinato soltanto la condanna al pagamento dei contributi previdenziali, per un importo totale di oltre 40mila euro.