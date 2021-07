«Il Pnrr è una occasione unica per il Paese»

Molti politici: serve un confronto diretto?

È necessario un dialogo: oggi abbiamo Mario Draghi, che è la scelta migliore possibile. Ma per realizzare il Pnrr occorreranno anni, dopo di lui arriverà un governo politico e vogliamo avviare un confronto da subito, presentare le nostre proposte, ascoltare la loro visione di futuro del paese. Ci aspettiamo un'azione riformatrice forte, dalla Pa, alla giustizia, al fisco, alle politiche attive del lavoro e ammortizzatori sociali. Attenzione ai giovani e al problema demografico che ha l'Italia. Per generare quel fattore fondamentale per l'economia che è la fiducia. Abbiamo la percezione diun nuovo miracolo economico, con un pil attorno al 5 per cento. Bisogna stimolare la ricerca, l'innovazione, il rapporto tra le università e le imprese, l'interazione lungo le filiere. Gli investimenti stanno ripartendo e c'è bisogno di una partnership pubblico privato per andare anche oltre gli obiettivi di crescita individuati nel Pnrr.

Riforme: quali le priorità?

C’è bisogno di rimettere in moto il paese, creare un contesto favorevole all'impresa. Occorre un fisco che non sia repressivo, ma incentivi comportamenti virtuosi. Che sostenga una maggiore patrimonializzazione delle imprese. Una pubblica amministrazione che funzioni e non sia di ostacolo. Un’urgenza delle prossime settimane è una riforma delle politiche attive e degli ammortizzatori sociali. Non mi aspetto licenziamenti, l'industria piuttosto cerca competenze che non trova. Ma occorre rivedere tutto il sistema per offrire garanzie universali e migliorare l’occupabilità delle persone, con la formazione.