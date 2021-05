Il Pnrr, l’Afam e le ragioni del talento

4' di lettura

Tre righe nel PNRR e una spiegazione – in glossario – dell'acronimo AFAM sono solo un indizio per cominciare. “Abrevio mea ditta, longezza en breve scripta, scriveva Jacopone da Todi. E questo è confermato dall'attenzione che la Ministra del MUR, prof.ssa Messa, ha già attivato su queste istituzioni. Attenzione che andrà ben oltre le tre righe contenute nelle 266 pagine del piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le azioni migliorative del MUR su queste istituzioni sono dunque in progress come non mai, ma il “tallone d'Achille” dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica dimora nella vetusta struttura delle norme, permeando di sé il funzionamento del resto del corpo. Questo rischia di essere il suo limite e va disinnescato.

Raccordi essenziali

È importante una progettazione di raccordo efficace con l'ambiente in cui queste istituzioni storiche sono immerse. Il primo raccordo è col mondo produttivo della creatività. L'interessante rapporto Symbola-Unioncamere 2020 indica due componenti di quello che viene definito l'SPCC (Sistema Produttivo Culturale e Creativo): Core, che contiene tutte le professionalità strettamente culturali e creative, e Creative Driven, che raccoglie tutte le attività-indotto che, anche se non appartenenti al “nucleo cultura” in senso stretto, si servono delle competenze di quest'ultimo per sviluppare e migliorare la propria produttività. Il Core contiene le attività produttive che – il rapporto sopra citato – suddivide in macro-aree: Architettura, Comunicazione, Audiovisivo e Musica, Videogiochi e Software, Editoria e Stampa, Performing Arts e Arti Visive, Patrimonio storico e artistico. L'SPCC, sommando le due componenti (Core e Creative Driven), sempre secondo il rapporto Symbola-Unioncamere, contribuisce – dati relativi al 2019 ante Covid – a generare il 5,7% del prodotto interno lordo. Per un totale di 90,7 miliardi di euro. 50 di questi sono da ascrivere al Core cultura e 40 all'area del Creative Driven. Il tutto genera circa 1,5 milioni di occupati all'interno di circa 274 mila imprese. Le istituzioni Afam contribuiscono, in modo significativo, ad alimentare la dimensione di crescita di questo “meta-settore” della creatività, formando non solo artisti, musicisti, registi, grafici, designer, restauratori, attori, ma anche operatori della cultura in generale, delle nuove tecnologie applicate alle arti, della conservazione, della comunicazione. La trasmissione del sapere e del saper fare è un vero e proprio costrutto della seduzione: condurre a sé per includere e narrare, senza il fiato corto del semplice intrattenimento.

Economia delle esperienze e altre economie

Per fare questo è certamente strategico avere solide basi economiche ma non di meno è fondamentale l'economia delle esperienze. Il mio primo atto che mi pare abbia guidato la Ministra Messa è stato mettere a sistema la banca delle esperienze esistenti.

Le riforme del PNRR previste sulla carta – utilizzando la cosiddetta digitalizzazione come “abilitatore trasversale” – sono davvero tante: dalla riforma della PA, alla riforma della giustizia, etc. Nella Missione 4, Istruzione e Ricerca, sono ben definite le linee delle riforme da attuare: riforma degli ITS, riforma dell'organizzazione del sistema scolastico, riforma delle classi di laurea, riforma delle lauree abilitanti, riforma dei dottorati, etc. E le riforme si accompagnano a investimenti, dimodoché ogni riforma sia – giustamente – lo strumento per attuare gli investimenti che – a loro volta – devono segnare degli obiettivi.

Non è prevista nel PNRR una “Riforma Afam” che, invece, andrebbe introdotta, anche per riprendere la “legge delega” che aveva pensato l'ex ministro Manfredi per fare un serio “riordino del sistema Afam”. Questo piano è stato messo – al momento – in stand by dalla necessità di superare le gravi criticità con strumenti più immediati e subito efficaci.

Le risorse disponibili nel PNRR sono “infrastrutture” che renderanno possibili i processi di svolta progettati. Una delle missioni dell'Afam è contribuire al rapporto tra arte e sviluppo economico: binomio non scontato ma necessario.

Anche se l'Europa non ce lo chiede

Bisogna fare la riforma dell'Afam anche se l'Europa non ce lo chiede. Che l'Europa non ce lo chieda non è un motivo sufficiente per glissare sul tema. Ogni uomo sulla terra, soprattutto se italiano e – in maggior misura – se politico, decanta il nostro patrimonio artistico-culturale che non ha eguali al mondo. Ma ci si può legittimamente chiedere come siamo riusciti a creare tanta potenza artistica immanente e – insieme – diacronicamente contagiosa. Le risposte possono essere le più svariate, ma ciò che importa oggi è stabilire se questo “patrimonio” può essere (e come) implementato anche per i prossimi decenni o secoli. C'è necessità di ricostruire. Dalla A alla Zeta. Dal basso all'alto. Dalle fondamenta del tessuto connettivo dei linguaggi artistici al tetto di una visione che colga dall'orizzonte più lontano i suoi principi costitutivi: per restituire all'adesso il dovere di sgombrare il campo dal diffuso “principio commemorativo” della cultura. Non abbiamo bisogno (almeno non solo) di un bel cimitero di beni artistico-culturali da vegliare. Abbiamo necessità si tagliare il cordone ombelicale della retorica paludata, per costruire – su questi lacerti di nobiltà – nuove e contaminanti produzioni artistiche che potranno poi essere raccontate così come noi raccontiamo e curiamo quelle passate. Questo come si fa? Intanto si fa ponendosi il problema. Una volta riconosciuto come tale, e una volta fatta la diagnosi, si può procedere con la cura: parola chiave che dovrebbe informare di sé ogni atto, sia esso PNRR o React-EU o altro.

Reagire, opporsi, resistere, appunto. Ri-esistere come fuga dalla damnatio memoriae che incombe su queste istituzioni se non facciamo davvero qualcosa di incisivo per un settore che serve – qui ed ora – a disegnare, ancora una volta attraverso il talento, l'Italia di domani.

Antonio Bisaccia è Presidente della Conferenza Nazionale dei Direttori delle Accademie di Belle Arti e Accademia d'Arte Drammatica.



