Il Pnrr ai raggi x: da martedì sei inserti con Il Sole 24 Ore

Parte martedì 8 giugno una nuova iniziativa del Sole 24 Ore sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): 6 inserti di 4 pagine, due alla settimana, che forniranno una bussola per leggere il Piano che vuole cambiare l'Italia. Giornalisti ed esperti esamineranno nel dettaglio i contenuti delle sei missioni di cui il piano si compone, l'elenco e le cifre degli stanziamenti dei singoli progetti e sottoprogetti, i dettagli inediti contenuti nelle schede tecniche, le somme e voci di spesa che possono interessare imprese e professionisti, i cronoprogrammi dei lotti finanziati.

Nel primo numero, dedicato alla missione 1 sulla transizione digitale, particolare attenzione agli incentivi per le imprese. Ma anche , gli investimenti per la banda ultralarga e il 5G, le gare per il cloud nella Pa, le misure per la giustizia telematica, il turismo, il cinema: una guida ragionata a tutte le novità previste dal Recovery Plan italiano per la digitalizzazione dell'economia e della società, un pacchetto da quasi 50 miliardi complessivi.



