Il Pnrr vincolo per migliorare le politiche

C’è un’opinione che Next Generation EU (NG-EU) consista in un trasferimento finanziario di fondi, a favore degli stati membri dell’Unione europea (Ue) colpiti dalla pandemia, privo di condizioni e di controlli. È così? Nulla di più sbagliato. Anzi, per continuare ad ottenere (nei prossimi sei anni) quei fondi, occorrerà avviare una tale riorganizzazione del sistema nazionale delle politiche pubbliche da delimitare persino i confini della futura azione di governo. Vale la pena di capire perché.

L’incomprensione di NG-EU è diffusa tra i politici dei Paesi cosiddetti frugali del nord Europa, ma anche tra alcuni dei Paesi non-frugali del sud Europa (come il nostro). Tra i primi, quell’opinione è alimentata da un robusto pregiudizio negativo nei nostri confronti. Essi si considerano la componente “virtuosa” dell’Ue, anche se di “vizi” politici non difettano.

L’Aia è ancora priva di un governo nazionale nonostante le elezioni si siano tenute il 15-17 marzo scorsi, Vienna è paralizzata da una crisi governativa che ha condotto alle dimissioni del cancelliere in carica accusato di corruzione.

Tant’é. Tra i secondi, in particolare in Italia, quell’opinione è invece alimentata dai partiti euroscettici che fremono per andare alle elezioni, così da mettere al centro della campagna elettorale l’utilizzo dei fondi di NG-EU. Qui, ad essere robusta è piuttosto l’ignoranza delle politiche europee. Si fa fatica a comprendere che NG-EU è destinata ad istituzionalizzare un vero e proprio vincolo interno ai Paesi beneficiari (nel nostro in particolare, per via delle dimensioni dei fondi assegnatici). Infatti, quei fondi sono trasferiti sulla base dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) che implicano la creazione di un framework regolativo così strutturato da condizionare i governi nazionali per i prossimi sei anni.

Ciò è dovuto al fatto che NG-EU è un programma di trasformazione (ambientale, digitale, sociale) dei Paesi beneficiari, non già di mero sostegno di questi ultimi. Persino il New Deal americano, promosso dal presidente Franklin D. Roosevelt e dal partito democratico negli anni Trenta del secolo scorso, non aveva il carattere trasformativo che ha NG-EU. Il New Deal promosse leggi innovative (come, ad esempio, il Social Security Act, il National Labour Relations Act, la Tennessee Valley Authority) che introdussero una discontinuità in diversi campi della politica pubblica federale. Tuttavia, esso non mirava a cambiare l’organizzazione delle politiche pubbliche degli stati federati, come è il caso di NG-EU relativamente agli stati membri dell’Ue. Per allocare i prestiti (loans) e le sovvenzioni (grants), lo strumento finanziario di NG-EU (la Recovery and Resilience Facility o RRF) richiede agli stati beneficiari di introdurre riforme del proprio sistema pubblico coerentemente con le raccomandazioni che la Commissione europea ha elaborato per ognuno di essi nel contesto dello European semester. L’implementazione coerente delle riforme e delle raccomandazioni costituisce la condizione per continuare ad ottenere i fondi dalla RRF, fondi che sono assegnati allo stato beneficiario secondo uno scadenzario strettamente controllato dalla Commissione europea. Se gli obiettivi delle riforme e la tempistica della loro implementazione non saranno rispettati, allora i fondi potranno essere sospesi. Attraverso il controllo della implementazione del PNRR nel corso dei prossimi sei anni, NG-EU strutturerà dunque il processo interno delle politiche pubbliche.