Il Politecnico calzaturiero al traguardo dei 100 anni

Nuove risorse per ulteriori investimenti in laboratori e tecnologie. E un invito a pensare sin d’ora ad una più moderna sede, capace di supportare lo sviluppo dell’hub veneto di formazione e innovazione per l’intero sistema italiano della moda. Sono i due elementi di novità emersi dalle celebrazioni per il Centenario della Scuola di disegno per arti e mestieri, dalla quale discende il Politecnico Calzaturiero di Vigonza.

«L’ammodernamento dell’attuale struttura a Capriccio di Vigonza (Pd) e la realizzazione di altri laboratori rappresentano un risultato importante, ma serve una nuova sede per dare ulteriore impulso alla crescita del Politecnico Calzaturiero», dice Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria VE-RO associazione che partecipa per la maggioranza delle quote al capitale del Politecnico Calzaturiero.

«Il Politecnico Calzaturiero rappresenta un esempio unico non solo in Italia ma anche in Europa e i 100 anni di storia della nostra Scuola lo dimostrano. Le aziende cercano giovani con elevate competenze tecniche e qui noi riusciamo a dare una importante risposta, grazie alla passione e all’impegno di tanti esperti che realizzano prodotti di altissima qualità e si prestano a trasferire ai giovani le proprie conoscenze. Credo davvero che queste nuove generazioni potranno assicurare un futuro di successo al Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta e più in generale al settore della moda italiana» ha aggiunto il presidente del Politecnico Calzaturiero, Franco Ballin.