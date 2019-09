Il Politecnico di Milano arriva sulla Via delle Seta di Luca Orlando

2' di lettura

Italia, ma non solo. Con l’avvio di una nuova iniziativa in Cina il Politecnico di Milano compie un passo in avanti rilevante, aprendo la prima sede fisica dell’ateneo al di fuori dei confini nazionali.

Operazione concretizzata con l’inaugurazione del Joint School of Design and Innovation Centre, collaborazione tra Politecnico di Milano e Xi'an Jiaotong University.

Avrà sede in un edificio di circa 11.000 m2, progettato da un team di architetti del Politecnico, e si configura come polo d'eccellenza didattica e di ricerca innovativo capace di valorizzare in chiave sinergica i punti di forza dei due Paesi, creatività e multidisciplinarietà.

Il distretto in cui sorge la nuova struttura riveste un'importanza strategica. Si tratta della Xixian New Area dove il Governo cinese ha recentemente lanciato un progetto innovativo di urbanizzazione che copre 900 km2 e comprende anche il nuovissimo Western China Science and Technology Innovation Harbour – iHarbour (dove si stanno insediando numerose imprese della classifica Fortune Top100) di cui fa parte anche il centro sino-italiano.

È il risultato di una collaborazione ultradecennale che lega l'ateneo milanese e XJTU, una delle università più importanti della Cina, con cui sono già attivi progetti di Doppia Laurea Magistrale in tutti i principali settori dell'Ingegneria e dell'Architettura.