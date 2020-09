Il Politecnico di Milano disegna il futuro: Europa e tecnologia i pilastri del piano Presentate nella sede del Sole 24 Ore le linee di sviluppo dell’ateneo con un progetto nato dal confronto con l’intera platea degli stakeholder: dagli studenti ai docenti, dalle istituzioni alle imprese di Luca Orlando

Presentate nella sede del Sole 24 Ore le linee di sviluppo dell’ateneo con un progetto nato dal confronto con l’intera platea degli stakeholder: dagli studenti ai docenti, dalle istituzioni alle imprese

«La novità? Quello che prendiamo oggi è un impegno pubblico, abbiamo deciso di andare ben oltre il mero adempimento amministrativo». Percorso “burocratico” che Ferruccio Resta ha deciso di innovare, trasformando il piano strategico dell’ateneo che guida, il Politecnico di Milano, da semplice strumento interno a momento di scambio e confronto con l’intera platea degli stakeholder. Chiamando studenti e docenti, istituzioni e imprese a offrire contributi per tracciare la rotta del triennio 2020-2022, «progetto che nasce in modo condiviso - spiega Resta - e che proprio per questo vede come punto di arrivo un piano “di tutti”, non certo imposto o calato dall’alto». Progetto esposto il 28 settembre, nell’evento pubblico organizzato presso il Sole 24Ore e aperto dal direttore del quotidiano, Fabio Tamburini, punto d’arrivo di un percorso avviato mesi fa e che prende le mosse da un paio di punti fermi non “negoziabili”: l’Europa e la tecnologia.

«L’Europa è la risposta a problemi comuni - spiega Resta -, unica via per la nostra competitività, patrimonio di valori condivisi: lì dobbiamo e possiamo trovare le soluzioni alle grandi sfide». Tra queste, guardando ai tempi attuali, anche la capacità di dare risposte a grandi crisi, ambito in cui si rafforza e diventa ancora più rilevante il ruolo dell’università tecnica. Così, in modo in fondo lineare partendo da questi presupposti, emerge la missione “macro” dell’ateneo, quella di diventare sempre più una European Leading University, parte di una rete e di un progetto comune, con l’obiettivo di essere all’avanguardia e sulla frontiera dello sviluppo, capace di guidare ricerca e innovazione per contribuire ad una crescita sostenibile ed inclusiva.

Ateneo che da pochi giorni è tornato ad erogare lezioni in presenza, «perché l’università - spiega Resta - è confronto, relazione», e anche se pare impossibile prevedere un percorso lineare senza stop&go determinati dalle oscillazioni nei contagi, la rotta del ritorno alla normalità è ormai tracciata.

Le risorse e gli obiettivi

Per proseguire in un percorso strategico che si snoda lungo tre ambiti: l’individuo, per porlo al centro dei percorsi; il campus globale, per garantire spazi fisici e servizi innovativi; l’impatto, misurato come contributo generato a favore della società. Ambiti declinati in specifici obiettivi, come l’aumento del 20% dei dottorandi, il varo di un fondo di venture capital interuniversitario da 300 milioni di euro, il progresso ulteriore nella capacità di intercettare fondi Horizon 2020 e maxi-contratti di ricerca con imprese, questi ultimi da portare nel triennio a 50 milioni di euro.

Target e numeri non buttati a caso, ma prosecuzione coerente di un percorso già ben avviato, che ha portato il Politecnico di Milano a classificarsi tra i primi 20 atenei al mondo in ciascuna delle tre aree disciplinari (ingegneria, architettura, design), ad offrire ai propri laureati un’occupabilità del 90% ad un anno dal titolo, a battere tutti gli altri atenei italiani nella capacità di attrarre fondi europei destinati alla ricerca. «Ci siamo dati degli obiettivi - spiega Resta - e su questi saremo giudicati. E non si tratta di una scommessa, ma di un impegno civico. Anche perché progettazione, pianificazione ed esecuzione sono nelle nostre corde: la cultura del progetto è quella del Politecnico di Milano».