Il poliziesco metafisico di Jonathan Lethem

Quanto contano, dunque, i luoghi dell'adolescenza nel suo immaginario?

«Penso che l'infanzia di uno scrittore sia una sorta di tesoro eccezionale, e tende a sfociare in un libro unico nel suo genere e irripetibile nell'opera dello scrittore stesso. Schiavo d'amore di William Somerset Maugham potrebbe esserne l'esempio paradigmatico. Anche se si crede solitamente che non sia il suo miglior libro – almeno, io lo credo –, si distingue come un impareggiabile sfogo di sé. Quando scrissi La fortezza della solitudine, ero assai consapevole di mettere in gioco questo sforzo in un momento in cui sentivo di essere in grado di rendere giustizia alla mia materia personale; ci sono voluti sei romanzi prima che fossi pronto davvero. E sebbene si può tornare ai temi dell'adolescenza altrove – io l'ho fatto –, non è possibile rievocare esattamente la prima volta in cui riveli te stesso. Essa offre al romanzo un'intensità, una vulnerabilità nel laboratorio di sé, che distingue il libro dagli altri».



Ha citato Maugham, ma i suoi modelli sono anche Philip K. Dick e Don DeLillo...

«Certo. E tanti altri. I miei primi modelli furono Lewis Carroll e Ray Bradbury. Poi, poco dopo, quando avevo 14 o 15 anni, ho aggiunto alla lista Raymond Chandler, Philip K. Dick e Shirley Jackson; poi, un anno o due dopo, Kafka e Borges. In un certo senso quelli rappresentano ancora la costellazione-chiave d'influenza per me. Ma anche gli scrittori che ho letto all'età di vent'anni, sono stati cruciali: Italo Calvino, Don DeLillo, Julio Cortazar, J. G. Ballard, Iris Murdoch, Patricia Highsmith, Anna Kavan e pochi altri che hanno un simile peso. La possibilità di aggiungere influenze rimane aperta, sebbene sia più difficile quando si diventa vecchi. Circa un decennio fa sono rimasto sbalordito da Roberto Bolaño. Ha cambiato di nuovo la mia scrittura. Spero che ciò possa accadere ancora qualche volta prima di aver finito...».



Q ual è il suo rapporto con la lingua e lo stile? Sono ormai divenuti proverbiali i suoi giochi linguistici...

«I libri sono costituiti esclusivamente di linguaggio! I personaggi non sono altro che un mucchio di parole – a un certo punto si deve notare questo strano fatto. A quanto pare, ho cercato d'ignorarlo all'inizio; mi piacevano le storie, le situazioni, i personaggi, l'umorismo e le immagini, ma pensavo ai libri come se fossero dipinti, canzoni o film, creati soltanto nella tua testa. Poi, sempre di più, la lingua è tornata in primo piano. Questo è stato il risultato sia dei cambiamenti nella mia vita di lettore (vedi l'elenco sopra), sia del semplice processo di gestione ripetuta della lingua – era impossibile non interessarsi a essa come sostanza “plastica”, nella sua essenza. Ma non sono d'accordo sul fatto che questo sia un “gioco”; sebbene sia spesso abbastanza divertente scoprire il tipo di distorsione che il linguaggio induce nella coscienza, la posta in palio è troppo alta per chiamarla “gioco”. La lingua è una cosa mortalmente seria».



Crede che la scrittura abbia un ruolo “morale” nella nostra società?

«Tutto ciò che facciamo è politico e sociale – questa è la natura delle nostre esistenze in un affollato mondo intersoggettivo –, esistiamo in relazione a esso e ad altri. Altri con bisogni, situazioni e credenze proprie. La scrittura non è esente da questa complicata realtà: fa parte del mondo. Che si tratti di una partecipazione consapevole, è disperatamente “ingaggiata” con altre persone, a meno che non rimanga nascosta in un cassetto. Credo che il modo migliore per accettare tale partecipazione sia una consapevolezza indiretta. Non mi piace provare a dire agli altri cosa fare o credere, dal momento che non conosco me stesso. Ma mi piace cercare di minare la placida superficie della realtà, per far entrare nuovi pensieri».