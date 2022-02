Il polo industriale di Aprilia e Pomezia chiede autostrade e nuova governance

«È vero che le imprese di Aprilia e Pomezia hanno retto meglio di altri comparti alla crisi del Covid – spiega Sciarrillo – ma ora bisogna ragionare su come rendere strutturale il rilancio. Il territorio, a cavallo tra due province, è amministrato da due enti territoriali. Poi c’è la Regione Lazio, con cui bisogna ragionare su come attrarre gli investimenti in questa area. Servirebbe prima di tutto un accordo interistituzionale tra imprese e enti locali. Poi occorre individuare un nuovo governo industriale del territorio, un consorzio che ragioni in una logica di Lazio manifatturiero del Sud».

Per Sciarrillo, poi, non bisogna lasciarsi sfuggire l’opportunità di «questo momento storico decisivo per sorti industriali del Paese. Stiamo uscendo – sottolinea – dalla principale crisi del dopoguerra con prospettive interessanti, con risorse e programmi che non hanno precedenti. Il Pnrr è una opportunità per spingere su un avanzamento della digitalizzazione e sull’economia circolare. Una opportunità – precisa – che ha tempi precisi di realizzazione, che non possiamo permetterci di non rispettare».

E in una fase storica dominata dal caro energia e dal rialzo dei prezzi delle materie prime, «l’economia circolare, il recupero e il riciclo delle materie prime, un trasporto merci più sostenibile, diventano delle priorità ancora più stringenti», conclude Sciarrillo.

RETTIFICA

IBL Banca, capitale salito a 450 milioni in 15 anni

Nel numero scorso del Rapporto Centro del Sole24Ore in edicola il 21 gennaio, nell’intervista all’amministratore delegato ed azionista di IBL Banca Mario Giordano, un refuso ha impedito di apprezzare la forte crescita e la solidità raggiunta dalla banca, oggi leader nel comparto della cessione del quinto dello stipendio. «Nel giro di un quindicennio – segnalava Giordano – la banca da un capitale di 6 milioni è arrivata a uno di 450 milioni» e non di 45milioni, come erroneamente indicato nel testo. Ce ne scusiamo con l’interessato e con i lettori.

G. Gr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA