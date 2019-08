Il Polo Sace-Simest spinge le imprese con otto miliardi di risorse Nei primi sei mesi del 2018, il Polo per l’export e l’internazionalizzazione ha assicurato una forte accelerazione nell’esecuzione del piano industriale e nel supporto alle piccole e medie aziende di Celestina Dominelli

Cernobbio, Quintieri: l’Italia pagherebbe a caro prezzo una guerra commerciale

Sace-Simest, il Polo per l’export e l’internazionalizzazione targato Cassa depositi e prestiti chiude il semestre con otto miliardi di risorse mobilitate a sostegno delle imprese, di cui una fetta consistente (4,1 miliardi) sono andate alle Pmi con una crescita dell’8% e oltre 7mila operazioni concluse con piccole e medie realtà. Risultati che, secondo il Polo, sono frutto di una forte accelerazione verso il raggiungimento degli obiettivi del piano industriale 2019-2021 approvato lo scorso febbraio.

Le nuove iniziative avviate nel semestre

Nei primi sei mesi dell’anno, sono state così messe in pista una serie di iniziative volte ad avvicinare ancor di più il Polo a questo segmento cruciale dell’economia italiana: dal lancio di un nuovo modello commerciale, che ha previsto anche l’introduzione di un consulente dedicato per l’affiancamento alle pmi (l’export coach) alla completa digitalizzazione di cinque prodotti chiave per le Pmi, fino al rafforzamento del programma Education to export che ha consentito di supportare già 700 piccole e medie aziende nei loro piani di crescita.

L’ad Decio: stiamo procedendo con efficacia sul piano industriale

«Abbiamo chiuso con soddisfazione un ottimo primo semestre – ha commentato dichiarato l’ad di Sace, Alessandro Decio -. Nonostante il rallentamento internazionale, stiamo procedendo con grande efficacia nella realizzazione del nuovo piano industriale, in totale continuità con quanto fatto in precedenza. Nel primo semestre dell’anno abbiamo aumentato il sostegno alle piccole e medie imprese, preparandoci a chiudere l’anno con un aumento del 40% del numero dei clienti serviti, in prevalenza Pmi».

In campo 8 miliardi di risorse a sostegno delle imprese

Le risorse complessivamente mobilitate dal Polo a sostegno delle imprese italiane sono state, come detto, pari a 8 miliardi di euro, rispetto ai 9,9 miliardi di euro mobilitati dello stesso periodo dello scorso anno, per effetto dello slittamento di alcune grandi operazioni già deliberate e attualmente in attesa del perfezionamento previsto dal quadro normativo vigente, per un ammontare complessivo di circa 4 miliardi di euro.