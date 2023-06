Un simbolo del territorio del Delta è il ponte di barche, il sistema usato in passato per collegare due borghi posti su sponde opposte del fiume. Erano molto diffusi perché più economici dei ponti fissi in muratura, ferro o legno. Ne sopravvivono tre, ancora oggi indispensabili per gli spostamenti della gente del posto. Di questi il più lungo è il ponte di barche in località Santa Giulia posto sul ramo del Po di Gnocca.

